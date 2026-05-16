Báo Ảnh Việt Nam

Передача 33 граждан Китая, нарушивших законодательство Вьетнама, китайской стороне

33 гражданина Китая, нарушившие положения законодательства Вьетнама о незаконном въезде и незаконном пребывании, были переданы Пограничной заставой международного пограничного пункта Монгкай китайской стороне.
Передача граждан Китая, нарушивших законодательство Вьетнама, китайским компетентным органам. Фото: ВИА
15 мая Пограничный пост Баклуан-2 Пограничной заставы международного пограничного пункта Монгкай (Пограничные войска провинции Куангнинь) совместно с Управлением по вопросам въезда, выезда при Управлении общественной безопасности провинции Куангнинь передали 33 граждан Китая, нарушивших законодательство Вьетнама, китайским компетентным органам.

Ранее компетентные силы провели проверку и оформили материалы дела в соответствии с установленными правилами; одновременно профильные подразделения Управления общественной безопасности провинции Куангнинь завершили процедуры передачи лиц, подпадающих под соответствующие условия, в строгом соответствии с законодательством.

В результате проверки было установлено, что указанные лица нарушили положения законодательства Вьетнама о незаконном въезде и незаконном пребывании на территории Вьетнама. Передача была осуществлена безопасно и в полном соответствии с законодательством Вьетнама и международной практикой.

Управление общественной безопасности провинции Куангнинь призвало организации и граждан на территории провинции повысить уровень правосознания и строго соблюдать положения законодательства о въезде и выезде; не содействовать, не заниматься посредничеством, не укрывать и не использовать труд иностранных граждан, не имеющих законных документов.

Любые действия по организации, посредничеству или содействию незаконному въезду и выезду, а также использованию незаконной иностранной рабочей силы будут строго наказываться в соответствии с законодательством.

ВИА/ИЖВ

Усовершенствование особых институциональных механизмов и создание новых драйверов для быстрого и устойчивого развития города Хошимин

Утром 15 мая в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам провёл заседание Политбюро ЦК КПВ, на котором были рассмотрены итоги трёх лет реализации Резолюции № 31-NQ/TW Политбюро о направлениях и задачах развития города Хошимин до 2030 года с перспективой до 2045 года.
