Передача 33 граждан Китая, нарушивших законодательство Вьетнама, китайской стороне
Ранее компетентные силы провели проверку и оформили материалы дела в соответствии с установленными правилами; одновременно профильные подразделения Управления общественной безопасности провинции Куангнинь завершили процедуры передачи лиц, подпадающих под соответствующие условия, в строгом соответствии с законодательством.
В результате проверки было установлено, что указанные лица нарушили положения законодательства Вьетнама о незаконном въезде и незаконном пребывании на территории Вьетнама. Передача была осуществлена безопасно и в полном соответствии с законодательством Вьетнама и международной практикой.
Управление общественной безопасности провинции Куангнинь призвало организации и граждан на территории провинции повысить уровень правосознания и строго соблюдать положения законодательства о въезде и выезде; не содействовать, не заниматься посредничеством, не укрывать и не использовать труд иностранных граждан, не имеющих законных документов.
Любые действия по организации, посредничеству или содействию незаконному въезду и выезду, а также использованию незаконной иностранной рабочей силы будут строго наказываться в соответствии с законодательством.