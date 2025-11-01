НОВОСТИ
Передача послания о видении, стратегических ориентирах и решимости Вьетнама к обновлению и инновациям
В этом контексте, как подчеркнула Нгуен Минь Ханг, рабочая поездка Президента Лыонг Кыонга стала значимым успехом, оставив множество ярких следов как на многостороннем, так и на двустороннем уровне.
Во-первых, Президент Лыонг Кыонг чётко обозначил позицию и подход Вьетнама к ключевым вопросам, определяющим будущее развития региона и мира. Он предложил инициативы и решения, направленные на то, чтобы сотрудничество в рамках АТЭС становилось всё более практичным и эффективным, отвечало быстрым глобальным изменениям и приносило реальные выгоды для развития региона и каждой экономики-участницы. Активная, ответственная позиция Вьетнама, приверженность многосторонности, солидарности и международному сотрудничеству, а также реалистичные и конструктивные предложения Вьетнама внесли важный вклад в общий успех форума, вновь подтвердив роль и авторитет страны в АТЭС и других многосторонних механизмах.
Во-вторых, Президент Лыонг Кыонг донёс до сообщества АТЭС чёткое послание о стратегическом видении, политике и решимости Вьетнама осуществлять глубокие реформы и инновации, особенно в реализации ключевых резолюций по развитию страны в новой эпохе. Через данное мероприятие Вьетнам подробно поделился своими приоритетами в развитии, усилиями по привлечению инвестиций, стимулированию сотрудничества в таких ключевых сферах, как цифровая трансформация, «зелёный» переход, инновации и подготовка кадров высокого уровня. Выступления и послания Президента Лыонг Кыонга произвели сильное впечатление на лидеров и деловое сообщество, продемонстрировав образ Вьетнама, решительно настроенного на обновление, инновации и интеграцию, стремящегося идти в ногу со временем в условиях глубоких трансформаций современности.
В-третьих, в рамках участия в Неделе на высшем уровне АТЭС 2025 года Президент Лыонг Кыонг провёл насыщенную и содержательную программу двусторонних мероприятий с принимающей стороной — Республикой Корея, а также с рядом экономик-участниц АТЭС. Президент провёл переговоры с Президентом Республики Корея, встретился с руководителями ряда корейских провинций, а также с вьетнамской диаспорой в юго-восточной части страны, что способствовало укреплению политического доверия и дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Республикой Корея. Кроме того, Лыонг Кыонг провёл многочисленные встречи и беседы с руководителями делегаций почти всех экономик-участниц АТЭС, направленные на углубление многопланового сотрудничества между Вьетнамом и партнёрами, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, а также в новых направлениях — цифровой и «зелёной» трансформации, искусственном интеллекте и других перспективных секторах.
Члены АТЭС и деловое сообщество тепло поддержали инициативы Вьетнама, выразив доверие и заинтересованность в том, чтобы посетить Вьетнам, в частности остров Фукуок, в 2027 году для участия в мероприятиях Года АТЭС 2027, который будет проходить под председательством Вьетнама. Это не только честь и гордость для нашей страны, но и большая ответственность, требующая максимальных усилий для успешного проведения всех мероприятий. Тем самым Вьетнам продолжит активно продвигать процесс сотрудничества в рамках АТЭС и внесёт вклад в успешную реализацию Резолюции № 59 о международной интеграции в новых условиях, принятой КПВ.