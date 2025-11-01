Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Передача послания о видении, стратегических ориентирах и решимости Вьетнама к обновлению и инновациям

Вечером 1 ноября Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и сопровождающая его высокопоставленная делегация прибыли в Ханой, успешно завершив рабочую поездку для участия в Неделе на высшем уровне 32-го форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшего в городе Кёнджу, а также официальные двусторонние мероприятия в Республике Корея по приглашению Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна. По этому случаю Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг дала интервью журналистам, сопровождавшим делегацию, о результатах визита Президента.
  Президент Лыонг Кыонг принял участие в Саммите 32-го Форума APEC. Фото: ВИА  
Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг отметила, что Неделя на высшем уровне АТЭС 2025 года прошла исключительно успешно, собрав лидеров 21 экономики-участницы, около 2 000 руководителей ведущих компаний региона, представителей международных организаций и почётных гостей. Лидеры АТЭС приняли Кёнджусскую декларацию «Во имя устойчивого будущего», подчеркнув цель построения открытого, мирного, устойчивого и динамичного Азиатско-Тихоокеанского региона. Успех Недели на высшем уровне АТЭС 2025 года несёт важные послания для всего мира и региона.

В этом контексте, как подчеркнула Нгуен Минь Ханг, рабочая поездка Президента Лыонг Кыонга стала значимым успехом, оставив множество ярких следов как на многостороннем, так и на двустороннем уровне.

Во-первых, Президент Лыонг Кыонг чётко обозначил позицию и подход Вьетнама к ключевым вопросам, определяющим будущее развития региона и мира. Он предложил инициативы и решения, направленные на то, чтобы сотрудничество в рамках АТЭС становилось всё более практичным и эффективным, отвечало быстрым глобальным изменениям и приносило реальные выгоды для развития региона и каждой экономики-участницы. Активная, ответственная позиция Вьетнама, приверженность многосторонности, солидарности и международному сотрудничеству, а также реалистичные и конструктивные предложения Вьетнама внесли важный вклад в общий успех форума, вновь подтвердив роль и авторитет страны в АТЭС и других многосторонних механизмах.

Во-вторых, Президент Лыонг Кыонг донёс до сообщества АТЭС чёткое послание о стратегическом видении, политике и решимости Вьетнама осуществлять глубокие реформы и инновации, особенно в реализации ключевых резолюций по развитию страны в новой эпохе. Через данное мероприятие Вьетнам подробно поделился своими приоритетами в развитии, усилиями по привлечению инвестиций, стимулированию сотрудничества в таких ключевых сферах, как цифровая трансформация, «зелёный» переход, инновации и подготовка кадров высокого уровня. Выступления и послания Президента Лыонг Кыонга произвели сильное впечатление на лидеров и деловое сообщество, продемонстрировав образ Вьетнама, решительно настроенного на обновление, инновации и интеграцию, стремящегося идти в ногу со временем в условиях глубоких трансформаций современности.

В-третьих, в рамках участия в Неделе на высшем уровне АТЭС 2025 года Президент Лыонг Кыонг провёл насыщенную и содержательную программу двусторонних мероприятий с принимающей стороной — Республикой Корея, а также с рядом экономик-участниц АТЭС. Президент провёл переговоры с Президентом Республики Корея, встретился с руководителями ряда корейских провинций, а также с вьетнамской диаспорой в юго-восточной части страны, что способствовало укреплению политического доверия и дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Республикой Корея. Кроме того, Лыонг Кыонг провёл многочисленные встречи и беседы с руководителями делегаций почти всех экономик-участниц АТЭС, направленные на углубление многопланового сотрудничества между Вьетнамом и партнёрами, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, а также в новых направлениях — цифровой и «зелёной» трансформации, искусственном интеллекте и других перспективных секторах.

Члены АТЭС и деловое сообщество тепло поддержали инициативы Вьетнама, выразив доверие и заинтересованность в том, чтобы посетить Вьетнам, в частности остров Фукуок, в 2027 году для участия в мероприятиях Года АТЭС 2027, который будет проходить под председательством Вьетнама. Это не только честь и гордость для нашей страны, но и большая ответственность, требующая максимальных усилий для успешного проведения всех мероприятий. Тем самым Вьетнам продолжит активно продвигать процесс сотрудничества в рамках АТЭС и внесёт вклад в успешную реализацию Резолюции № 59 о международной интеграции в новых условиях, принятой КПВ.

ВИА/ИЖВ

Премьер-министр: Необходимо развивать платформу обмена данными на базе передовых институтов и прорывных технологий

Премьер-министр: Необходимо развивать платформу обмена данными на базе передовых институтов и прорывных технологий

Во второй половине дня 1 ноября в здании Правительства Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл конференцию, посвящённую развитию Национальной платформы обмена данными. Он поставил задачу завершить создание Национальной платформы обмена данными Вьетнама к ноябрю 2025 года.
