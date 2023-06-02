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Передача подарков Председателя НС вьетнамцам в четырех южных провинциях Лаоса

2 июня в городе Паксе лаосской провинции Тямпасак состоялась церемония передачи подарков председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ вьетнамским общинам в южных провинциях Тямпасак, Аттапеу, Салаван и Секонг.
   Представители Генерального консульства Вьетнама в Паксе передают подарки Председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ вьетнамской общине южной провинции Салаван. Фото: ВИА  
2 июня в городе Паксе лаосской провинции Тямпасак состоялась церемония передачи подарков председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ вьетнамским общинам в южных провинциях Тямпасак, Аттапеу, Салаван и Секонг.

Генеральное консульство Вьетнама в Паксе передало более двух тонн подарков, в том числе восемь ноутбуков, один проектор, 400 коробок цветных мелков, 400 коробок белых мелков, 400 клетчатых досок, 2000 тетрадей, 1000 сборников рассказов, 40 наборов для обучения вьетнамскому языку, 40 комплектов оборудования для обучения математике в начальной школе и 400 школьных портфелей.

Эти предметы будут использоваться для поддержки преподавания и изучения вьетнамского языка детьми вьетнамцев в школах дружбы, построенных и управляемых ассоциациями вьетнамцев в Лаосе.

Донг Конг Зунг, председатель вьетнамской ассоциации в провинции Тямпасак, выразил глубокую благодарность вьетнамской Партии и государству, и особенно председателю НС Выонг Динь Хюэ, и пообещал использовать вышеуказанные дары должным образом и эффективно.

ИЖВ/ВИА

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