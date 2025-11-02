НОВОСТИ
Первый фестиваль «Тханглонг - Ханой»: встреча культур, туризма и творчества
Церемония открытия состоится вечером 7 ноября в Императорской цитадели Тханглонг и продемонстрирует как традиционные, так и современные аспекты столицы.
В рамках фестиваля Храм литературы станет центральной площадкой серии крупномасштабных культурных и образовательных мероприятий, направленных на популяризацию знаний и развитие традиционного вьетнамского почитания образования.
Среди них, выставка традиционных ремесел из трех древних столиц Тханглонг, Хюэ и Хоалы, а также провинций Центрального нагорья; кулинарная экспозиция «Вкусы Ханоя»; показ мод под названием «Аозай на пути наследия» и музыкальные концерты.
В Ханойском музее посетители смогут увидеть специальную экспозицию археологических находок с памятника Выон Чуой (Сад бананов), насладиться музыкальной программой и принять участие в 4-м фестивале «Аозай туризма Ханоя».
Заместитель директора Центра продвижения туризма Ханоя при городском Департаменте туризма Нгуен Хыу Вьет сообщил, что 30 дизайнеров "Аозай" со всей страны расскажут через свои коллекции историю культуры традиционного вьетнамского костюма.
Заместитель директора Департамента культуры и спорта Ханоя Ле Тхи Ань Май отметила, что это крупномасштабное культурно-художественное мероприятие, которое планируется проводить ежегодно осенью (с октября по ноябрь).
Фестиваль направлен на то, чтобы подтвердить позицию Ханоя в Сети креативных городов ЮНЕСКО, а также укрепить его имидж как одного из лучших мест Азии для наслаждения красотой осенней листвы, тем самым внося вклад в развитие культурных индустрий столицы.
Ле Тхи Ань Май также сообщила, что город подписал соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Vietnam Airlines. Стороны будут совместно продвигать фестиваль в коммуникационных кампаниях, в том числе на борту национального авиаперевозчика, чтобы привлечь как внутренних, так и иностранных туристов в Ханой в этот период.
В то же время Нгуен Хыу Вьет отметил, что Центр продвижения туризма Ханоя активно рекламирует фестиваль на онлайн-платформах бронирования путешествий, таких как Agoda и Traveloka. Кроме того, информация о фестивале была направлена в гостиничные и туристические компании, с рекомендацией включать фестивальные мероприятия в маршруты и турпакеты для иностранных гостей.