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Первый фестиваль вьетнамских фруктов в Китае
Фестиваль проходит на сельскохозяйственном оптовом рынке Синьфади, крупнейшем в своем роде столичном рынке фруктов. Рынок обслуживает не только население Пекина, насчитывающее более 22 миллионов человек, но и близлежащие регионы, такие как Хубэй и Тяньцзинь.
В рамках двухдневного фестиваля запланированы прямые торговые обмены между вьетнамскими предприятиями и китайскими импортерами и дистрибьюторами фруктов, программа ознакомления с продукцией, а также семинар о потенциале экспорта вьетнамских фруктов.
В своем выступлении на мероприятии министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен заявил, что растущее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран приносит ощутимую пользу обеим сторонам. Он отметил, что, несмотря на замедление темпов роста мировой экономики, двустороннее экономическое и торговое сотрудничество продолжает расширяться, принося положительные и значительные результаты.
Что касается поставок фруктов и продуктов на их основе, то Вьетнам является третьим по величине глобальным партнером Китая после Таиланда и Чили, а многие вьетнамские товары пользуются большой популярностью у китайских потребителей. Нгуен Хонг Зиен подчеркнул значительный неиспользованный потенциал для дальнейшего развития бизнеса сторон.
Этот фестиваль послужит основой и даст ценный опыт для организации более частых специализированных фестивалей не только в Пекине, но и в других частях Китая, тем самым способствуя укреплению связей и расширению экспорта вьетнамских фруктов на этот обширный рынок, заявил министр.
Кроме того, чиновник предложил китайским властям продолжить сотрудничество по упрощению карантинных процедур, ускорению таможенного оформления, решению вопросов двусторонней экономической и торговой политики, дальнейшему открытию своего рынка и расширению списка вьетнамских фруктов и сельскохозяйственной продукции, разрешенных к легальному экспорту.
Вьетнам, в свою очередь, готов содействовать импорту китайских фруктов на свой рынок в соответствии с законом и помогать китайским предприятиям инвестировать и эффективно и устойчиво работать во Вьетнаме, отметил Нгуен Хонг Зиен.
Чжан Юйси, председатель правления рынка Синьфади, подчеркнул значимость Вьетнамского фестиваля фруктов и отметил, что он отражает растущее сотрудничество и дружбу между двумя странами в сельскохозяйственном секторе. Он добавил, что это мероприятие создает возможности для налаживания контактов и обмена между сельскохозяйственными предприятиями этих стран.