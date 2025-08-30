НОВОСТИ
Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, Президент Республики Куба и супруга нанесут государственный визит во Вьетнам
Заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг отметил, что, несмотря на огромное географическое расстояние, традиционные узы солидарности, особая дружба и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Кубой стали образцом в международных отношениях.
За 65 лет сотрудничество между двумя странами было развернуто на всех уровнях, по всем каналам и во всех сферах, с тремя основными опорами: политика и дипломатия – в качестве фундамента, экономика – торговля – инвестиции – в качестве движущей силы, а народные обмены – в качестве связующего звена.
Совсем недавно Вьетнам запустил национальную кампанию «65 лет верной дружбы Вьетнам - Куба» с целью сбора средств для поддержки кубинского народа в преодолении текущих трудностей.