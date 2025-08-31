Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес начал государственный визит во Вьетнам

Член Политбюро, директор Национальной политической академии им. Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханг встретил Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, Президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса и его супругу в международном аэропорту Нойбай. Фото: ВИА