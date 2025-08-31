НОВОСТИ
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес начал государственный визит во Вьетнам
В состав делегации, сопровождающей Президента Кубы, вошли супруга Лис Куэста Пераса; член Политбюро, министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья; член Политбюро, министр Революционных вооружённых сил генерал армии Альваро Лопес Мьера; заведующий международным отделом ЦК Эмилио Лосада Гарсия и другие официальные лица.
Мигель Диас-Канель Бермудес родился 20 апреля 1960 года в городе Санта-Клара. В 1982 году он окончил Центральный университет Лас-Вильяс, имеет степень магистра государственного управления и доктора наук (2021 г.).
С 1993 по 2003 год занимал должность первого секретаря партийного комитета провинции Вилья-Клара. С 1993 года по настоящее время является депутатом Национальной ассамблеи народной власти Кубы (III–X созывов). В 2003–2009 гг. — первый секретарь партийного комитета провинции Ольгин. С 2003 года является членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы.
В 2009–2012 гг. занимал пост министра высшего образования Кубы. В 2012–2013 гг. — заместитель председателя Совета министров, а в 2013–2018 гг. — первый заместитель председателя Государственного совета и Совета министров Кубы. С марта 2018 по октябрь 2019 года был председателем Государственного совета и Совета министров. С октября 2019 года — Президент Республики Куба. С 19 апреля 2021 года — Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы.
Товарищ Мигель Диас-Канель Бермудес дважды возглавлял делегацию Кубы с визитом во Вьетнам: в июне 2013 года в качестве первого заместителя председателя Государственного совета и Совета министров, а в ноябре 2018 года — в должности председателя Государственного совета и Совета министров.
Он удостоен многих высоких государственных наград Кубы, а также был награждён Орденом Хо Ши Мина (ноябрь 2018 г.) со стороны Партии и Государства Вьетнама.
Несмотря на то, что Вьетнам и Куба находятся на расстоянии полушария друг от друга, традиционные отношения солидарности, особой дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами стали образцом в международных отношениях. Заложенные национальным героем Кубы Хосе Марти, Президентом Хо Ши Мином и лидером Кубы Фиделем Кастро «первые кирпичики» этой дружбы и укреплённые последующими поколениями руководителей и народов, эти связи прошли испытания историей и сохраняются прочными до сегодняшнего дня.
За 65 лет сотрудничество между двумя странами развивалось на всех уровнях и по всем каналам, охватывая все сферы, при этом тремя основными столпами остаются: политика и дипломатия — как основа, экономика, торговля и инвестиции — как движущая сила, а обмены между народами — как связывающее звено.
Заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг отметил, что Вьетнам и Куба вместе прошли через исторические испытания, создав редкий и образцовый символ международной солидарности — чистой, верной, неподвластной географическим расстояниям и времени. Можно утверждать, что солидарность Вьетнам – Куба не имеет границ; поддержка Кубы Вьетнаму и Вьетнама Кубе — безгранична.
Вьетнам и Куба будут и впредь хранить, наследовать и развивать это общее бесценное достояние, созданное поколениями руководителей и народов двух стран, — традиционную солидарность, особую дружбу и братскую привязанность. Эта крепкая, верная дружба станет мощным стимулом для дальнейшего углубления сотрудничества.
На основе подписанных документов и соглашений, особенно итогов государственного визита Генерального секретаря, Президента То Лама на Кубу (сентябрь 2024 г.), две партии и две страны продолжат активное сотрудничество во всех областях, прежде всего в таких важных сферах, как политика и дипломатия, экономика и торговля, сельское хозяйство, энергетика, гуманитарные обмены, образование и здравоохранение. Всё это будет реализовано целенаправленно и приоритетно по принципу «сопровождения, сотрудничества и совместного развития» — не только в рамках Года дружбы Вьетнам – Куба 2025, но и в последующие годы.