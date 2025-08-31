Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес начал государственный визит во Вьетнам

Утром 31 августа Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес вместе с супругой Лис Куэста Пераса прибыли в Ханой с государственным визитом во Вьетнам по приглашению Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и его супруги. Визит продлится с 31 августа по 2 сентября 2025 года и приурочен к празднованию 80-летия победы Августовской революции и Дня независимости СРВ.
  Член Политбюро, директор Национальной политической академии им. Хо Ши Мина, председатель Центрального теоретического совета Нгуен Суан Тханг встретил Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, Президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса и его супругу в международном аэропорту Нойбай. Фото: ВИА  
В международном аэропорту Нойбай высокую делегацию Кубы встретили член Политбюро, председатель Центрального теоретического совета, директор Национальной политической академии им. Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг, заместитель заведующего канцелярией ЦК партии Данг Кхань Тоан, заместитель руководителя канцелярии Президента Кан Динь Тай, заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг, посол Вьетнама на Кубе Ле Куанг Лонг, а также многочисленные жители столицы с флагами в руках.

В состав делегации, сопровождающей Президента Кубы, вошли супруга Лис Куэста Пераса; член Политбюро, министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья; член Политбюро, министр Революционных вооружённых сил генерал армии Альваро Лопес Мьера; заведующий международным отделом ЦК Эмилио Лосада Гарсия и другие официальные лица.

Мигель Диас-Канель Бермудес родился 20 апреля 1960 года в городе Санта-Клара. В 1982 году он окончил Центральный университет Лас-Вильяс, имеет степень магистра государственного управления и доктора наук (2021 г.).

С 1993 по 2003 год занимал должность первого секретаря партийного комитета провинции Вилья-Клара. С 1993 года по настоящее время является депутатом Национальной ассамблеи народной власти Кубы (III–X созывов). В 2003–2009 гг. — первый секретарь партийного комитета провинции Ольгин. С 2003 года является членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы.

В 2009–2012 гг. занимал пост министра высшего образования Кубы. В 2012–2013 гг. — заместитель председателя Совета министров, а в 2013–2018 гг. — первый заместитель председателя Государственного совета и Совета министров Кубы. С марта 2018 по октябрь 2019 года был председателем Государственного совета и Совета министров. С октября 2019 года — Президент Республики Куба. С 19 апреля 2021 года — Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы.

Товарищ Мигель Диас-Канель Бермудес дважды возглавлял делегацию Кубы с визитом во Вьетнам: в июне 2013 года в качестве первого заместителя председателя Государственного совета и Совета министров, а в ноябре 2018 года — в должности председателя Государственного совета и Совета министров.

Он удостоен многих высоких государственных наград Кубы, а также был награждён Орденом Хо Ши Мина (ноябрь 2018 г.) со стороны Партии и Государства Вьетнама.

Несмотря на то, что Вьетнам и Куба находятся на расстоянии полушария друг от друга, традиционные отношения солидарности, особой дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами стали образцом в международных отношениях. Заложенные национальным героем Кубы Хосе Марти, Президентом Хо Ши Мином и лидером Кубы Фиделем Кастро «первые кирпичики» этой дружбы и укреплённые последующими поколениями руководителей и народов, эти связи прошли испытания историей и сохраняются прочными до сегодняшнего дня.

За 65 лет сотрудничество между двумя странами развивалось на всех уровнях и по всем каналам, охватывая все сферы, при этом тремя основными столпами остаются: политика и дипломатия — как основа, экономика, торговля и инвестиции — как движущая сила, а обмены между народами — как связывающее звено.

Заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг отметил, что Вьетнам и Куба вместе прошли через исторические испытания, создав редкий и образцовый символ международной солидарности — чистой, верной, неподвластной географическим расстояниям и времени. Можно утверждать, что солидарность Вьетнам – Куба не имеет границ; поддержка Кубы Вьетнаму и Вьетнама Кубе — безгранична.

Вьетнам и Куба будут и впредь хранить, наследовать и развивать это общее бесценное достояние, созданное поколениями руководителей и народов двух стран, — традиционную солидарность, особую дружбу и братскую привязанность. Эта крепкая, верная дружба станет мощным стимулом для дальнейшего углубления сотрудничества.

На основе подписанных документов и соглашений, особенно итогов государственного визита Генерального секретаря, Президента То Лама на Кубу (сентябрь 2024 г.), две партии и две страны продолжат активное сотрудничество во всех областях, прежде всего в таких важных сферах, как политика и дипломатия, экономика и торговля, сельское хозяйство, энергетика, гуманитарные обмены, образование и здравоохранение. Всё это будет реализовано целенаправленно и приоритетно по принципу «сопровождения, сотрудничества и совместного развития» — не только в рамках Года дружбы Вьетнам – Куба 2025, но и в последующие годы.

ИЖВ/ВИА

