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Первый рабочий день 8-го Пленума ЦК КПВ 13-го созыва
ЦК КПВ минутой молчания почтил памяти жертв в результате недавних стихийных бедствий и пожаров, а также ушедшего члена ЦК партии, заместителя премьер-министра Ле Ван Тханя.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг председательствовал и выступил на открытии Пленума. Модератором заседания от имени Политбюро выступил член Политбюро, президент страны Во Ван Тхыонг.
Член Политбюро, Постоянный секретарь Секретариата, руководитель Организационного комитета ЦК КПВ Чыонг Тхи Май от имени Политбюро представила отчет о программе 8-го Пленума ЦК КПВ 13-го созыва.
ЦК Партии решил ввести дисциплину и уволить со всех партийных должностей Ле Дык Тхо (члена ЦК партии, секретаря провинциального комитета партии Бенче) и Чинь Ван Чьена (бывшего члена ЦК партии, бывшего секретаря провинциального парткома, бывшего председателя провинциального народного совета, народного комитета провинции Тханьхоа).
Голосованием ЦК КПВ согласился разрешить товарищу Дьеу Крэ (члену ЦК партии, постоянному заместителю секретаря провинциального комитета партии Дакнонг) уйти с поста члена ЦК Партии 13-го созыва.
Во второй половине дня ЦК Партии работал в дискуссионных группах по социально-экономической ситуации, государственному бюджету на 2023 год, плану на 2024 год, финансовому - государственному бюджету на 3 года 2024 - 2026 годы и дорожной карте по реализации новой политики заработной платы.