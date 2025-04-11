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Первый рабочий день 11-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва

10 апреля в Ханое открылся 11-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) 13-го созыва.
  Генеральный секретарь партии То Лам выступает на церемонии открытия 11-го пленума Центрального комитета партии 13-го созыва в Ханое 10 апреля. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступил со вступительной речью, а член Политбюро и президент государства Лыонг Кыонг от имени Политбюро председательствовал на пленуме.

Центральный комитет партии принял решение освободить Нгуен Ван Хиеу, кандидата в члены ЦК КПВ 13-го созыва, заместителя заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, от должности кандидата в члены ЦК КПВ 13-го созыва.

Находясь на посту секретаря парткома города Кантхо, Нгуен Ван Хиеу нарушал правила партии и законы государства при исполнении своих обязанностей, в частности в вопросах предотвращения и борьбы с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями. Он нарушил правила, касающиеся того, что членам партии запрещено делать, и обязанности подавать пример. Эти нарушения привели к серьезным последствиям, создали негативное общественное мнение и нанесли ущерб репутации местной партийной организации и органов власти.

ЦК КПВ принял решение уволить со всех партийных постов Чыонг Хоа Биня, бывшего члена Политбюро, бывшего постоянного заместителя премьер-министра. Он нарушил устав партии и законы государства при исполнении своих обязанностей, в частности в области предотвращения и борьбы с коррупцией и другими негативными явлениями. Он также нарушил правила, касающиеся того, что членам партии запрещено делать, и об обязанности подавать пример. Его нарушения привели к серьезным последствиям и негативному общественному мнению, нанеся ущерб репутации партии и государства.

Затем ЦК КПВ работал в группах, обсуждая вопросы, связанные с текущей реорганизации организационного аппарата политической системы и реорганизацией административных единиц и двухуровневых местных администраций, представив восемь предложений и докладов.

ВИА/ИЖВ

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