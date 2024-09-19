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НОВОСТИ

Первый рабочий день 10-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва

Десятый пленум Центрального комитета КПВ 13-го созыва начался в Ханое 18 сентября.

Утром центральный комитет провел пленарное заседание. Участники почтили минутой молчания память жителей и солдат, погибших во время недавнего тайфуна «Яги» и его последствий, и собрали средства в поддержку пострадавших.

Член Политбюро и постоянный член Секретариата ЦК КПВ Лыонг Куонг представил доклад о повестке дня пленума.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам председательствовал и выступил с речью на открытии пленума.

Затем центральный комитет обсудил в группах проект политического доклада, который будет представлен всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва, а также ряд теоретических и практических вопросов о социалистически ориентированных реформах во Вьетнаме за последние 40 лет.

Во второй половине дня продолжились групповые дискуссии, посвященные проектам докладов о пятилетней реализации стратегии социально-экономического развития на 2021-2030 годы, направлениям и задачам на 2026-2030 годы; реализации плана социально-экономического развития на 2024 год, а также плана на 2025 год; исполнению государственного бюджета в 2024 году и смете на 2025 год, а также бюджетно-финансовому плану на 2025-2027 годы; проекту высокоскоростной железной дороги Север-Юг.

Кадровая работа будет лидировать в вечерних групповых дискуссиях, включая работу Центрального комитета КПВ 13-го созыва и ориентиры для 14-го срока полномочий.

ИЖВ/ВИА

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