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Первый рабочий день пленума ЦК КПВ 13-го созыва
В частности, ЦК КПВ согласился с тем, чтобы Чан Кам Ту, член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК КПВ, председатель контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПВ, прекратил председательство в контрольно-ревизионной комиссии ЦК КПВ и сосредоточился на выполнении обязанностей постоянного члена Секретариата ЦК КПВ.
На 13-м сроке полномочий в состав контрольно-ревизионной комиссии были включены три человека: Нгуен Зуй Нгок, секретарь ЦК КПВ, заведующий канцелярией ЦК КПВ; Нгуен Хонг Линь, член ЦК КПВ, секретарь партийного комитета провинции Донгнай; Доан Ань Зунг, заместитель секретаря партийного комитета провинции Биньтхуан и председатель народного комитета Биньтхуана.
Нгуен Зуй Нгок, секретарь ЦК КПВ, член контрольно-ревизионный комиссии, заведующий канцелярией ЦК КПВ, был назначен председателем контрольно-ревизионный комиссии. Он также был избран в Политбюро 13-го созыва.
Чан Лыу Куанг, член ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам, был назначен членом Секретариата ЦК КПВ.
ЦК КПВ согласилась с тем, чтобы член ЦК КПВ, бывший секретарь парткома провинции Виньфук, бывший секретарь парткома провинции Биньтхуан Зыонг Ван Ан прекратил членство в ЦК КПВ 13-го созыва.
После этого ЦК КПВ работал в группах, обсуждая другие вопросы, в том числе отчет о выполнении резолюции ЦК КПВ 12-го созыва № 18-NQ/TW от 25 октября 2017 года по некоторым вопросам, касающимся продолжения реформы и упорядочения аппарата политической системы в направлении эффективности и действенности.
Участники также рассмотрели доклад о руководящей роли и направлениях деятельности Политбюро и Секретариата в 2024 году; дополнительный план социально-экономического развития на 2025 год, предусматривающий экономический рост не менее 8%; дополнение к обзорному докладу о пятилетней реализации стратегии социально-экономического развития на 2021-2030 годы, а также направления и задачи социально-экономического развития на 2026-2030 годы, предусматривающие непрерывный ежегодный двузначный рост в течение этого пятилетнего периода.