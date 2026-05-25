НОВОСТИ

Первый прямой рейс, соединяющий Москву и Дананг

Пассажиров встретили сотрудники Центра развития туризма города Дананг, которые вручили им сувениры, традиционные вьетнамские конические шляпы.
  Фото: VOV  
23 мая в международном аэропорту Дананга приземлился самолет из Москвы, на борту которого находились 377 пассажиров. Это был первый чартерный рейс, соединяющий Москву и Дананг. Пассажиров встретили сотрудники Центра развития туризма города Дананг, которые вручили им сувениры, традиционные вьетнамские конические шляпы и организовали музыкальное приветствие с исполнением на народных инструментах.

Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма города Дананг Нгуен Тхи Хоай Ан подтвердила, что открытие прямого рейса из Москвы в Дананг ознаменовало важную веху в восстановлении связей между российскими туристами и Центральным Вьетнамом. Это событие вселяет надежду на значительный рост числа иностранных туристов из России и стран СНГ в город в ближайшее время. В контексте постепенного восстановления и реструктуризации международного туризма Дананг продолжает подтверждать свой статус привлекательного, безопасного и насыщенного впечатлениями направления для иностранных туристов.

VOV/ИЖВ

Акционирование государственных предприятий: повышение качества для привлечения иностранного капитала

Активизация акционирования и сокращения государственной доли участия, увязанная с листингом и регистрацией торгов на фондовом рынке, становится не только требованием соблюдения законодательства, но и решением, направленным на повышение качества корпоративного управления, расширение доступа к общественным источникам капитала и увеличение стоимости предприятий.
