Первый прямой рейс, соединяющий Москву и Дананг
Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма города Дананг Нгуен Тхи Хоай Ан подтвердила, что открытие прямого рейса из Москвы в Дананг ознаменовало важную веху в восстановлении связей между российскими туристами и Центральным Вьетнамом. Это событие вселяет надежду на значительный рост числа иностранных туристов из России и стран СНГ в город в ближайшее время. В контексте постепенного восстановления и реструктуризации международного туризма Дананг продолжает подтверждать свой статус привлекательного, безопасного и насыщенного впечатлениями направления для иностранных туристов.