Первый Международный форум по безопасности в Подмосковье: Вьетнам и Россия достигли ряда соглашений о сотрудничестве
Выступая на церемонии открытия, заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов указал на негативную тенденцию современности - использование биологического и химического оружия для оказания давления на независимые и суверенные государства, о чём свидетельствует наличие сетей биологических лабораторий во многих регионах мира. Он также отметил деградацию системы стратегической стабильности и постепенное размывание международной структуры, основанной на центральной роли ООН, а также норм и принципов международного права.
В рамках форума состоятся 14-я ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, шесть многосторонних встреч (БРИКС, СНГ, Россия–АСЕАН, Россия-Центральная Азия, Россия-страны Сахеля и отдельная пресс-конференция для африканских стран), а также 21 мероприятие в формате круглых столов, конференций, дискуссионных форумов и стратегических сессий. Кроме того, на форуме представлены 25 выставочных стендов с новейшими образцами техники и вооружения. Российские предприятия оборонной промышленности демонстрируют новейшие разработки в различных сферах безопасности, включая системы ПВО. Корпорация Rosatom представила модели систем физической защиты ядерных объектов, системы быстрого оповещения, мобильного видеонаблюдения, поисково-досмотровые комплексы и детекторы взрывчатых веществ.
Сразу после прибытия в Москву министр Лыонг Там Куанг провёл переговоры с генералом Николаем Патрушевым, помощником президента России и председателем Морской коллегии РФ.
Генерал Патрушев тепло приветствовал высокопоставленную делегацию МОБ Вьетнама, прибывшую в Россию для участия в форуме. Он высоко оценил успешное развитие традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом в различных сферах, отметив, что сотрудничество в области безопасности является одной из важных опор двусторонних отношений.
Поблагодарив генерала Н. Патрушева за тёплый приём, генерал Лыонг Там Куанг подчеркнул, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда помнят поддержку и помощь, оказывавшиеся Советским Союзом в прошлом и Российской Федерацией сегодня. Он особо отметил активное и эффективное содействие, которое лично генерал Николай Патрушев на протяжении последних лет оказывает Министерству общественной безопасности Вьетнама в обеспечении общественной безопасности и правопорядка. Он выразил надежду, что генерал Патрушев и впредь будет содействовать развитию отношений между двумя странами, включая сотрудничество в сфере безопасности.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес и способствующие углублению всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией. По предложению министра Лыонга Там Куанга стороны договорились сосредоточиться на сотрудничестве в развитии индустрии безопасности, морской экономики и подготовке кадров.
В первый день форума, 26 мая, после переговоров министр, генерал Лыонг Там Куанг и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев подписали соглашение о создании рабочей группы между Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ и МОБ Вьетнама в присутствии секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
В тот же день в присутствии министра Лыонга Там Куанга состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между предприятиями Вьетнама и России в области технологий, безопасности и цифровой инфраструктуры. Меморандум стал отправной точкой для дальнейшего углублённого взаимодействия сторон по вопросам передачи технологий, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности, тестирования и внедрения конкретных продуктов и решений.
Мероприятия форума продлятся до 29 мая. 28 мая состоится 14-я встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, посвящённая вызовам и угрозам международной безопасности в условиях формирования многополярного мира. Ожидается, что на заседании выступит министр Лыонг Там Куанг.