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Первый международный молодежный фестиваль искусств запланирован на август

Первый международный молодежный фестиваль искусств пройдет в августе этого года, чтобы передать послание дружбы и создать платформу для молодых людей из Вьетнама и других стран, чтобы они могли продемонстрировать свои таланты.

 

Нгуен Нгок Бинь, председатель Союза обществ дружбы центрального города Дананг, сообщил 5 июля, что на фестиваль, проводимый союзом, ожидается привлечь 200-300 участников из Вьетнама и семь-десять международных молодежных делегаций.

Они будут разделены на две возрастные группы, 5-11 и 12-17 лет, и выступят в трех категориях, а именно: исполнение на музыкальных инструментах, пение-танец и игровое исполнение-мода.

Молодые люди должны продемонстрировать свои таланты в Хошимине 3 августа, в Дананге 11-12 августа и в Ханое с 23 по 26 августа, после чего состоится церемония награждения, сказал он.

Нгуен Нгок Бинь отметил, что для укрепления дружбы между Вьетнамом и другими странами участники фестиваля также получат возможность принять участие в международном летнем лагере, где они смогут обменяться друг с другом, пройти обучение художественным навыкам и познакомиться с культурами многих стран.

Цель фестиваля - чествовать международное искусство, знакомить с искусством Вьетнама, стимулировать культурный обмен между вьетнамской и международной молодежью, способствуя тем самым развитию дружбы и солидарности между народами Вьетнама и других стран мира, добавил он.

ВИА/ИЖВ

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