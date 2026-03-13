Первый курс подготовки по поддержанию мира во Вьетнаме признан ООН соответствующим международным стандартам

Это первый случай, когда учебный курс Вьетнама в сфере миротворческой деятельности получил международное признание со стороны ООН, что знаменует важный шаг в развитии возможностей подготовки и международной интеграции вьетнамских миротворческих сил.

1 марта заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа подписал сертификат о признании курса подготовки штабных офицеров ООН (UNSOC), организованного Управлением миротворческой деятельности Вьетнама, соответствующим стандартам предразвёртывающей подготовки ООН.

Затем 11 марта 2026 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке руководитель Интегрированной службы подготовки (ITS) Департамента миротворческих операций ООН (DPO) Хариндер Суд лично передал сертификат вьетнамской стороне через военного атташе Вьетнама при ООН полковника Нгуен Дык Куана.

Признание курса UNSOC Вьетнама ООН имеет особое значение. Впервые с момента участия Вьетнама в миротворческих операциях ООН учебный курс, организованный Вьетнамом, был признан соответствующим международным стандартам. Это важная веха, свидетельствующая о качественном развитии возможностей Вьетнама в организации подготовки миротворческих сил, подтверждающая, что профессиональный уровень, методы обучения и система учебных программ Вьетнама полностью отвечают стандартам ООН.

Согласно правилам ООН, признание учебного курса соответствующим стандартам требует прохождения строгой процедуры оценки, включающей несколько этапов: рассмотрение учебной программы, оценку учебных материалов, инспекцию непосредственно на базе подготовки, а также подготовку итогового отчёта и рекомендации о выдаче сертификата. Только те курсы, которые полностью соответствуют требованиям по содержанию программы, методике преподавания, квалификации преподавателей и условиям проведения подготовки, получают международное признание.

По данным ООН, в настоящее время в мире лишь около 50 стран имеют учебные курсы, признанные соответствующими стандартам. Из них в Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывается 14 стран, а в Юго-Восточной Азии — 4. Присоединение Вьетнама к этой группе свидетельствует о том, что возможности страны в подготовке миротворческих сил постепенно приближаются к международным стандартам.

Курс UNSOC 2026 года проходил с 3 по 30 января 2026 года в штаб-квартире Управления миротворческой деятельности Вьетнама с участием 41 слушателя из Вьетнама и ряда других стран. Курс получил поддержку Канады в рамках Программы военного обучения и сотрудничества (MTCP). Преподавателями курса выступили вьетнамские офицеры, имеющие практический опыт работы в миссиях ООН по поддержанию мира и прошедшие специальную педагогическую подготовку.

При поддержке ООН и международных партнёров признание курса UNSOC Вьетнама создаёт основу для проведения Управлением миротворческой деятельности Вьетнама учебных курсов по стандартам ООН и выдачи сертификатов слушателям, успешно прошедшим подготовку перед направлением в миротворческие миссии. Эти сертификаты будут действительны как для вьетнамских, так и для иностранных слушателей, что способствует стандартизации подготовки персонала для участия в операциях по поддержанию мира в соответствии со стандартами ООН.

На основе успеха курса UNSOC в ближайшее время Управление миротворческой деятельности Вьетнама продолжит исследование, разработку и организацию других учебных программ, которые имеют потенциал получить признание ООН, таких как Курс комплексной защиты гражданского населения (CPOC), Курс подготовки военных наблюдателей ООН (UNMO), а также ряд других специализированных программ подготовки.