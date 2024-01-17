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Первый вьетнамский завод открыт в Египте

15 января в городе Садат (мухафаза Минуфия, Египет) акционерное общество по европейским пластмассам (EuP) открыло завод «EuP Egypt», специализированный на производстве пластикового наполнителя «Filler Masterbatch» Это первый завод вьетнамского предприятия в Египте.

Завод EuP Egypt был построен на площади более 34000 кв. м при инвестициях в 30 миллионов долларов США. Он рассчитан на 24 производственные линии общей мощностью 300 000 тонн в год, что позволит создать рабочие места для более чем 300 местных работников. Продукция будет поставляться на египетский рынок и на экспорт на Ближний Восток, в Африку, Европу и Америку.

Выступая на церемонии, председатель совета директоров EuP Хоанг Куок Хюи подтвердил, что инвестиционный проект по строительству завода «EuP Egypt» является важным шагом в стратегии компании по расширению своей деятельности. Это символ сотрудничества ради совместного развития между Вьетнамом и Египтом, который также создает возможности для трудоустройства и увеличения добавленной стоимости для местного сообщества.

Основанная в августе 2022 года в Египте со 100-процентным инвестиционным капиталом из Вьетнама, EuP Egypt Industries Company, дочерняя компания EuP, имеет амбиции расширить рынки и стать транснациональной компанией.

Оценивая значение первого проекта вьетнамского предприятия в Египте, председатель органа по управлению инвестициями в зонах экспортной переработки Египта Хоссам Хейба подтвердил, что Египет всегда создает благоприятные условия иностранным инвесторам, в том числе вьетнамским инвесторам, и защищает их. Он выразил надежду на то, что все больше и больше вьетнамских предприятий будет инвестировать на египетский рынок.

ИЖВ/ВИА

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