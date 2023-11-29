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Первые две больницы во Вьетнаме получают стандарты качества и безопасности пациентов AACI
Доцент, д-р Лыонг Нгок Кхуэ, директор Департамента медицинского обследования и управления лечением (Министерство здравоохранения), сказал, что, благодаря значительным прогрессам в здравоохранении, Вьетнам стал выбором для многих иностранцев при необходимости в медицинском обследовании и лечение. Тот факт, что эи две больницы первыми стали применять международные стандарты качества, такие как американские стандарты AACI, в медицинском обследовании и лечении, показывает, что в будущем во Вьенаме появится больше медицинских учреждений мировых стандартов.
Заместитель министра здравоохранения Ле Дык Луан высоко оценил вклад высокотехнологичного медицинского комплекса Хоа Лам в последние годы в предоставление медицинских услуг тысячам людей каждый год.
Он отметил, что постановлением ЦК партии № 20-NQ/TW поставлена цель увеличить долю коек, предоставляемых частной медицинской системой, до 10% от общего числа коек в стране в 2025 году и 30% в 2035 году, подчеркнув, что существует много возможностей для роста частного медицинского сектора.
Чиновник выразил надежду, что обе больницы продолжат усердно работать над поддержанием международных стандартов, одновременно улучшая свои услуги, способствуя превращению города Хошимина в медицинский центр региона АСЕАН в будущем.
Чтобы получить международный сертификат качества и безопасности пациентов от AACI, международная больница City и больница Жа Ан 115 должны были соответствовать строгому набору стандартов, включающему 3 модуля, 30 глав и в общей сложности более 140 стандартов, главными среди них были качество лечения, уход за пациентами и их безопасности, инфекционный контроль, клинические руководства, управление рисками, управление ресурсами и обучение медицинского персонала…
AACI со штаб-квартирой в США обеспечивает аккредитацию здравоохранения и признание клинического совершенства. Сертификация AACI была впервые выдана в 2014 году во многих областях и видах медицинских услуг, таких как больницы, первичная медико-санитарная помощь, стоматология, амбулаторные услуги и физиотерапия.
Стандарты AACI признаны Международным обществом качества здравоохранения (ISQua).