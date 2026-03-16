Первое заседание стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая

Министры иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая на первом заседании механизма стратегического диалога «3+3». (Фото: ВИА)

В атмосфере дружбы, доверия и открытости министры двух стран подтвердили важность механизма стратегического диалога 3+3 для реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также для активизации роли ключевых ведомств в продвижении отношений между Вьетнамом и Китаем и профильного сотрудничества в различных сферах, тем самым способствуя укреплению политического доверия и ответственному вкладу в поддержание мира, стабильности и развития в регионе и мире.



Стороны сошлись во мнении, что в последнее время отношения между Вьетнамом и Китаем демонстрируют позитивную динамику развития в соответствии с ориентацией «шести больше». Обмениваясь мнениями о стремительно и сложно меняющейся международной и региональной обстановке, стороны отметили, что укрепление солидарности и сотрудничества между двумя странами, углубление политического доверия, комплексная координация между развитием и безопасностью, приверженность социалистическому пути, а также совместные усилия с международным сообществом по реагированию на общие вызовы безопасности и развития на основе международного права и Устава ООН становятся всё более актуальными.



Три китайских министра выразили радость и поздравили Вьетнам с достижениями развития под руководством Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарём То Ламом; высоко оценили перспективы развития обеих стран в условиях вступления Вьетнама в новую эпоху развития и реализации Китаем XV пятилетнего плана; подтвердили, что Китай придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и готов вместе с Вьетнамом реализовывать договорённости, достигнутые на высшем уровне, учиться друг у друга и обмениваться опытом в партийном строительстве, управлении государством, а также в защите интересов безопасности и развития каждой страны.



Первое заседание стратегического диалога формата «3+3» на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Вьетнама и Китая. (Фото: ВИА).

Поздравив Китай с крупными достижениями, достигнутыми под руководством Центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с товарищем Си Цзиньпином как его ядром, три вьетнамских министра подтвердили, что Партия и государство Вьетнама всегда рассматривают развитие отношений с Китаем как последовательный курс, объективную необходимость, естественный стратегический выбор и высший приоритет во внешней политике независимости, самостоятельности, самодостаточности, многосторонности и диверсификации, а также в оборонной политике «четырёх нет»; последовательно придерживаются политики «одного Китая», поддерживают и готовы участвовать в соответствующих инициативах Китая в области развития, безопасности, цивилизации и глобального управления.



Вьетнамские министры предложили дипломатическим, оборонным и правоохранительным ведомствам двух стран совместно содействовать укреплению политического доверия, первыми реализовывать договорённости, достигнутые на высшем уровне; эффективно проводить мероприятия обменов и контактов между двумя партиями и двумя государствами на высоком уровне; повышать эффективность механизмов сотрудничества и расширять профильное взаимодействие; продвигать практическое сотрудничество, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций, стратегической инфраструктуры, науки и технологий.

Министры также предложили активизировать сотрудничество в пограничной сфере, управлении границами, миграции, борьбе с преступностью; усиливать обмен информацией и опытом по обеспечению безопасности политического строя и национальной безопасности на макроуровне, включая энергетическую, экологическую, информационную и дата-безопасность; координировать и поддерживать друг друга в деятельности по поддержанию мира ООН, поисково-спасательных операциях, международной гуманитарной деятельности, а также на региональных форумах и в рамках сотрудничества с центральной ролью АСЕАН.



Высоко оценив предложения вьетнамской стороны, китайские министры выразили готовность тесно координировать действия для эффективной реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне; поддерживать регулярные обмены между соответствующими ведомствами двух стран по вопросам внутренней ситуации каждой партии и государства, а также международной и региональной обстановки, обеспечивая политическую безопасность; углублять сотрудничество в области обороны, безопасности, правоприменения и борьбы с трансграничной и высокотехнологичной преступностью; выводить практическое сотрудничество на новый уровень; комплексно координировать безопасность и развитие, продвигая социалистическое строительство под руководством партии; усиливать многостороннюю координацию и совместно эффективно реагировать на традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности.



Министры двух стран также подчеркнули важность надлежащего урегулирования, контроля и более эффективного решения морских вопросов в соответствии с дружественными отношениями между двумя странами и международным правом, создавая мирную и стабильную среду для развития каждой страны и региона.