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Первое заседание Руководящего комитета по реорганизации и упорядочению административно-территориальных единиц различных уровней
Министерство юстиции будет консультироваться с органами Национального собрания, чтобы решить, необходимо ли разрабатывать резолюцию, решающую некоторые вопросы реорганизации административных единиц, как это было сделано с Резолюцией № 190/2025/QH15 Национального собрания.
Министр сельского хозяйства и окружающей среды До Дык Зуй сообщил, что в плане пока не указано, когда именно будет официально завершена модель районных властей — после слияния общин или до завершения формирования провинциального уровня. Если завершение запланировано на 30 июня, необходимо принять резолюцию Национального собрания, которая решит наиболее актуальные вопросы, касающиеся населения и бизнеса. Он предложил принять резолюцию Национального собрания в мае 2025 года и внести изменения в закон в октябре 2025 года.
Заместитель председателя Комитета Национального собрания по правовым и судебным вопросам Нгуен Фыонг Тхуй согласилась с тем, что после заседания Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партий необходимо представить на рассмотрение Постоянного комитета Национального собрания резолюцию о реорганизации административных единиц, чтобы это стало основой для местных властей в разработке планов и быстром внедрении реорганизации.
Министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча подчеркнула, что это крайне важный и сложный процесс для страны и нации, требующий большого объёма работы. 14 марта Политбюро рассмотрит и согласует основные положения, после чего партийный комитет при правительстве отправит проект для получения мнений местных властей и государственных органов. Ожидается, что в середине апреля 2025 года Руководящий комитет по реорганизации представит отчёт ЦК.
Говоря о реорганизации административных единиц на уровне общин, министр внутренних дел сообщила, что в настоящее время существует 10035 административных единиц на уровне общин, а после реорганизации их будет около 2000. Этот процесс находится в компетенции Постоянного комитета Национального собрания и может быть осуществлён сразу после заседания ЦК. После внесения поправок в Конституцию, изменений в Закон о местных властях и другие связанные законы, функционирование местных органов власти на районном уровне будет завершено.
Подводя итоги встречи, заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь подчеркнул важность и сложность реструктуризации и реорганизации административных единиц, призвав министерства, секторы и членов руководящего комитета проявить высокое чувство ответственности и приложить значительные усилия в работе.
Он предоставил дополнительную информацию о предложении правительства, которое предполагает передачу около трети обязанностей, которые в настоящее время выполняются администрациями районного уровня, провинциальным властям, при этом децентрализация оставшихся двух третей будет передана администрациям местного уровня. Название общин и конкретный порядок будут определены Политбюро. На следующей неделе Политбюро начнёт собирать мнения партийных организаций, государственных органов и местных властей.
Заместитель премьер-министра также поручил ряду министерств и ведомств конкретные задачи, призвав их активно предлагать меры, связанные с юридическими процедурами и юрисдикцией в контексте процесса реструктуризации.