Первое заседание Подкомитета по правовым документам и рассмотрению жалоб и заявлений Национального избирательного совета

На заседании делегаты сосредоточились на обсуждении проекта Резолюции о принятии Регламента работы Подкомитета; проекта Резолюции о распределении обязанностей членов Подкомитета; проекта Доклада Подкомитета для направления в НИС.
  Общий вид заседания. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 4 сентября в Доме Национального собрания (НС) заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь, член Национального избирательного совета, глава Подкомитета по правовым документам и рассмотрению жалоб и заявлений Национального избирательного совета (НИС), возглавил первое заседание Подкомитета.

На заседании делегаты сосредоточились на обсуждении проекта Резолюции о принятии Регламента работы Подкомитета; проекта Резолюции о распределении обязанностей членов Подкомитета; проекта Доклада Подкомитета для направления в НИС. Подкомитет также провёл проверку выполненной работы с момента своего создания, рассмотрел процесс издания правовых документов, координировал действия с Аппаратом НИС и соответствующими органами для ускорения реализации, а также наметил задачи на ближайшее время.

Выступая на заседании, заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь подчеркнул: задачей Подкомитета является оказание консультативной помощи НИС и местным органам в издании правовых документов; контроль за подготовкой документов другими органами в рамках распределённых полномочий; приём жалоб и обращений, связанных с выборами, и консультативное сопровождение НИС при подготовке ответов.

Подчеркнув, что выборы проходят в условиях реорганизации организационной структуры политической системы и при необходимости сокращения сроков, заместитель Председателя НС отметил, что подготовительная работа должна вестись быстрее и оперативнее; координация и методическое руководство должны быть максимально конкретными; наряду с использованием документов Подкомитета предыдущего созыва необходимо внести соответствующие коррективы, отвечающие требованиям новой ситуации

Заместитель Председателя НС поручил Рабочей группе получить как можно больше отзывов и доработать проекты резолюций и докладов. В частности, необходимо усилить координацию и оказывать взаимную поддержку в процессе выполнения задач с наивысшим качеством. Что касается регламента работы, он может быть разделён на группы, которыми непосредственно руководят глава Подкомитета и его заместители, с углублённым распределением по направлениям: правовые документы, рассмотрение жалоб и заявлений, а также другие связанные вопросы… Это создаст благоприятные условия для своевременного решения как текущих, так и внеплановых вопросов.

ВИА/ИЖВ

