Первая сессия НС XVI созыва: рассмотрение поправок к четырём налоговым законам

Согласно программе Первой сессии Национального собрания (НС) XVI созыва, утром 21 апреля НС провело пленарное заседание, продолжив обсуждение дополнительной оценки результатов выполнения плана социально-экономического развития и государственного бюджета за 2025 год; хода реализации плана социально-экономического развития и бюджета в первые месяцы 2026 года; пятилетнего плана социально-экономического развития на 2026–2030 годы; работы по экономии и борьбе с расточительством в 2025 году; выполнения национальных целей по гендерному равенству в 2025 году. Заседание транслировалось в прямом эфире по телевидению и радио для избирателей и широкой общественности.



Во второй половине дня НС заслушало представление о дополнении программы Первой сессии XVI созыва и проголосовало за её утверждение.



Затем НС обсудило на пленарном заседании: среднесрочный план государственных инвестиций на период 2026–2030 годов; пятилетний национальный финансовый план на 2026–2030 годы; план заимствований и погашения государственного долга на период 2026–2030 годов; а также утвердило окончательный отчёт об исполнении государственного бюджета за 2024 год.



В конце дневного заседания НС заслушало представление и доклад о проверке проекта закона, вносящего поправки и дополнения в ряд статей Закона о налоге на доходы физических лиц, Закона о налоге на добавленную стоимость, Закона о налоге на прибыль предприятий и Закона о специальном налоге на потребление. После этого НС обсудило данный вопрос в рабочих группах.



В целях поддержки домохозяйств, индивидуальных предпринимателей и предприятий в развитии производства и бизнеса, особенно субъектов малого масштаба, а также обеспечения справедливости налоговой политики по налогу на доходы между домохозяйствами, индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями и стимулирования их перехода в статус предприятий, на основе оценки воздействия проект закона предусматривает не закреплять в самом законе конкретные пороги дохода, освобождающие от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость для домохозяйств и индивидуальных предпринимателей, а передать полномочия по их установлению Правительству.



Одновременно предлагается внести изменения в Закон о налоге на прибыль предприятий, дополнив его положениями о пороге дохода, освобождаемого от налога на прибыль, с передачей Правительству полномочий по установлению данного уровня, а также детализировать порядок применения налоговых льгот в соответствии с предоставленными полномочиями, предусмотренными пунктом 15 статьи 4 Закона о налоге на прибыль предприятий № 67/2025/QH15.



Кроме того, в целях обеспечения соответствия действующей акцизной налоговой политики целям охраны окружающей среды, устойчивого развития, снижения загрязнения городов и уменьшения зависимости от ископаемого топлива, особенно в условиях нестабильных цен на ископаемое топливо и значительного дефицита его поставок, проект закона о внесении изменений и дополнений в нормативные акты об акцизных ставках для транспортных средств с менее чем 24 местами, работающих на аккумуляторных батареях, предусматривает продление срока действия действующей политики до конца 2030 года.