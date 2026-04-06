НОВОСТИ

Первая сессия Национального собрания созыва XVI торжественно открылась в Ханое

Утром 6 апреля первая сессия Национального собрания созыва XVI торжественно открылась в столице Ханое.
Товарищ Чан Тхань Ман, Председатель Национального собрания созыва XV, выступает с вступительной речью на открытии первой сессии Национального собрания созыва XVI. Фото: ВИА

В церемонии открытия приняли участие: генеральный секретарь То Лам; президент Лыонг Кыонг; премьер-министр Фам Минь Тьинь; член Политбюро, постоянный член Секретариата Чан Кам Ту; член Политбюро, секретарь Центрального комитета Партии, председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай.

Также присутствовали бывший генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывший премьер-министр Нгуен Тан Зунг; бывшие председатели Национального собрания: Нгуен Ван Ан, Нгуен Шинь Хунг, Нгуен Тхи Ким Нган.

Присутствовали также действующие и бывшие руководители Партии, государства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, международные гости и другие.

Перед началом сессии руководители Партии, государства, Отечественного фронта Вьетнама, депутаты Национального собрания возложили венки и посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мин; представители делегаций депутатов Национального собрания возложили венки к Мемориалу павших героев.

Ранее, в воскресенье, 5 апреля 2026 года, Национальное собрание провело подготовительное заседание.

Председательствуя и выступая с речью на открытии сессии, член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман отметил, что выборы депутатов Национального собрания созыва XVI и депутатов народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов прошли с большим успехом. Это результат тщательной, продуманной подготовки, профессиональной организации и высокой поддержки и согласия со стороны избирателей и населения всей страны. Наряду с успешным проведением XIV Всевьетнамского съезда Партии и второго Пленума Центрального комитета Партии XIV созыва, результаты выборов вновь подтверждают доверие народа к Партии и государству, одновременно способствуя укреплению имиджа и авторитета Вьетнама на международной арене.

По этому случаю от имени новоизбранных депутатов Национального собрания Председатель Национального собрания выразил глубокую благодарность избирателям и народу всей страны, руководителям и бывшим руководителям Партии, государства, Отечественного фронта Вьетнама и депутатам предыдущих созывов, особенно руководству и депутатам Национального собрания созыва XV, оставившим значительный след.

В условиях многочисленных трудностей и вызовов Национальное собрание неустанно прилагало усилия, осуществляло важные инновации, обновляло мышление в законотворчестве, активно внедряло научно-технологические достижения, инновации, цифровое Национальное собрание и искусственный интеллект; подтвердило роль «опережающего институционального развития», своевременно устраняло препятствия, мобилизовало все ресурсы для развития, повышало эффективность высшего надзора, принятия важных решений и парламентской дипломатии.

 

ИЖВ/ВИА

