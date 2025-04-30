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Первая свадьба Освободительной армии Южного Вьетнама после 30 апреля

Будучи военными корреспондентами Вьетнамского информационного агентства (ВИА), они прибыли на южный фронт в последние годы войны сопротивления против США. После освобождения, среди хаоса и последствий войны, они сыграли свадьбу. Это была первая свадьба Освободительной армии во Сайгоне после 30 апреля 1975 года.
  Первая свадьба Освободительной армии Южного Вьетнама после 30 апреля. Фото: ВИА
В ноябре 1975 года, в самом центре только что освобождённого Сайгона, в зале штаб-квартиры Информационного агентства «Освобождение» (ИАО – ныне ВИА) состоялась особенная свадьба. Это была не обычная свадьба, а первая свадьба в рядах Освободительной армии после освобождения Юга и воссоединения страны.

Тхан Тхи Вьет – бывший техник Информационного агентства «Освобождение» в 1975 году – ­поделилась:

«Наша свадьба была первой свадьбой Освободительной армии во Сайгоне, и мы были единственными, кто провёл церемонию в зале по адресу 216 Хонг Тхап Ты - штаб-квартиры ИАО. Многие армейские подразделения, гражданские и организации пришли поддержать нас».

Оба они были членами группы GP10 при Вьетнамском информационном агентстве. После 30 апреля они остались в Сайгоне, чтобы содействовать объединению информационных систем. Поэтому их свадьба была очень скромной Вьет без присутствия родственников и без приданого. Только коллеги из агентства и некоторые армейские подразделения оказали помощь.

Тхан Тхи Вьет – бывший техник Информационного агентства «Освобождение» в 1975 году ­– рассказала:

«Честно говоря, у нас не было никаких планов. Мы думали подождать до конца войны и пожениться на Севере, но когда вернулись в Сайгон, друзья и знакомые посоветовали нам не откладывать. Тогда у нас была только любовь друг к другу и поддержка коллег».

До Ван Хао – бывший военный корреспондент Вьетнамского информационного агентства – отметил:

«Подразделения 5-й, 7-й и 9-й дивизий, а также друзья и товарищи, узнав о свадьбе, поддержали нас. Но их поддержка выражалась не деньгами, а вещами – например, сигаретами, сахаром и молоком».

Спустя пятьдесят лет, когда трое их детей выросли и стали успешными людьми, та свадьба всё ещё остаётся самым прекрасным воспоминанием их жизни.

Это было не просто личное событие, а символ надежды и начала новой эпохи в исторические дни.

ИЖВ/ВИА

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