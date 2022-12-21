Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Первая партия электромобилей Vinfast VF 8 прибыла в США

Первая партия электромобилей VF 8 производства VinFast, первого вьетнамского производителя электромобилей (EV), прибыла в США 20 декабря, когда судно Silver Queen пришвартовалось в порту Бенисии в Калифорнии.
  Первая партия электромобилей Vinfast VF 8 прибывает в США. Фото: ВИА  
Первая партия электромобилей VF 8 производства VinFast, первого вьетнамского производителя электромобилей (EV), прибыла в США 20 декабря, когда судно Silver Queen пришвартовалось в порту Бенисии в Калифорнии.

Компания также получила все необходимые сертификаты для продажи автомобилей в США и начнет поставки этих автомобилей клиентам к концу этого месяца.

Первые 999 автомобилей VinFast, прибывшие в США после 26 дней плавания из Вьетнама, - это VF 8 City Edition, выпущенная ограниченным тиражом для США, чтобы с 2022 года обеспечить прямой доступ к автомобилям VinFast для клиентов.

Обладая всеми функциями стандартного VF 8, VF 8 City Edition представляет собой платформу, которая объединяет все аспекты жизни с помощью современных технологических функций, таких как усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) и «умные» сервисы. Она также будет регулярно обновляться по беспроводной сети (FOTA) для улучшения функциональности автомобиля и качества обслуживания клиентов.

VF 8 City Edition будет иметь лучшую в отрасли 10-летнюю гарантию на автомобиль, 10-летнюю гарантию на аккумулятор (неограниченный пробег) и круглосуточную экстренную помощь на дороге в течение гарантийного периода.

Аккумулятор VF 8 City Edition, предназначенный для ежедневных поездок на работу, недавно был сертифицирован Агентством по охране окружающей среды (EPA) на 179 миль для моделей Eco и Plus.

Согласно нескольким общедоступным исследованиям, этот диапазон в несколько раз лучше, чем средний дневной диапазон типичного водителя в Калифорнии. Он будет улучшен с обновлением программного обеспечения, и ожидается, что новая линейка будет анонсирована к концу января 2023 года.

VinFast, дочерняя компания частного конгломерата Vingroup, получила сертификат EPA COC для импорта и продажи автомобилей в США и дополнительно CARB EO для доставки автомобилей клиентам в Калифорнии и штатах, принявших правила CARB (14 других штатов и Вашингтон, округ Колумбия). Наконец, VinFast также соблюдает все применимые FMVSS, выпущенные NHTSA.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Вьетнама начнет государственный визит в Индонезию со второй половины дня 21 декабря

Президент Вьетнама начнет государственный визит в Индонезию со второй половины дня 21 декабря

Президент Нгуен Суан Фук и высокопоставленная делегация Вьетнама покинут Ханой 21 декабря во второй половине дня, чтобы нанести трехдневный государственный визит в Индонезию по приглашению президента Индонезии Джоко Видодо.
ПОДРОБНЕЕ

Top