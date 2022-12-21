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Первая партия электромобилей Vinfast VF 8 прибыла в США
Компания также получила все необходимые сертификаты для продажи автомобилей в США и начнет поставки этих автомобилей клиентам к концу этого месяца.
Первые 999 автомобилей VinFast, прибывшие в США после 26 дней плавания из Вьетнама, - это VF 8 City Edition, выпущенная ограниченным тиражом для США, чтобы с 2022 года обеспечить прямой доступ к автомобилям VinFast для клиентов.
Обладая всеми функциями стандартного VF 8, VF 8 City Edition представляет собой платформу, которая объединяет все аспекты жизни с помощью современных технологических функций, таких как усовершенствованная система помощи водителю (ADAS) и «умные» сервисы. Она также будет регулярно обновляться по беспроводной сети (FOTA) для улучшения функциональности автомобиля и качества обслуживания клиентов.
VF 8 City Edition будет иметь лучшую в отрасли 10-летнюю гарантию на автомобиль, 10-летнюю гарантию на аккумулятор (неограниченный пробег) и круглосуточную экстренную помощь на дороге в течение гарантийного периода.
Аккумулятор VF 8 City Edition, предназначенный для ежедневных поездок на работу, недавно был сертифицирован Агентством по охране окружающей среды (EPA) на 179 миль для моделей Eco и Plus.
Согласно нескольким общедоступным исследованиям, этот диапазон в несколько раз лучше, чем средний дневной диапазон типичного водителя в Калифорнии. Он будет улучшен с обновлением программного обеспечения, и ожидается, что новая линейка будет анонсирована к концу января 2023 года.
VinFast, дочерняя компания частного конгломерата Vingroup, получила сертификат EPA COC для импорта и продажи автомобилей в США и дополнительно CARB EO для доставки автомобилей клиентам в Калифорнии и штатах, принявших правила CARB (14 других штатов и Вашингтон, округ Колумбия). Наконец, VinFast также соблюдает все применимые FMVSS, выпущенные NHTSA.