Первая деревня общинного туризма в приграничном районе Контум

Эта деятельность имеет важное значение для содействия развитию общинного туризма в коммуне Дакзук, в частности, и в районе Нгокхой, в целом. Вместе с международными пограничными воротами Бо-И и пограничным переходом между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей (коммуной По-И), деревня общинного туризма Дакранг способствует диверсификации туристических продуктов, услуг и формированию соответствующих требований к туристическим услугам, способствуя экономическому развитию, увеличению доходов местного населения.



Старейшина деревни Дакранг Блонг Ве с радостью рассказал, что жители Ги-Триенга были очень рады, когда местное правительство признало место, где они жили, деревней общинного туризма. Это возможность для людей продемонстрировать свою коллективную силу и показывать специфические черты национальной культуры и повседневной жизни местных жителей, тем самым увеличивать доходы и способствовать сохранению традиционной культурной самобытности.Дакранг – первая приграничная деревня в районе Нгокхой, признанная деревней общинного туризма. Здесь проживает община Ги-Триенг, состоящая из 110 домохозяйств, в которых проживают 348 человек. Это также место, где сохранились уникальные архитектурные особенности деревни Ги-Триенг, а также уникальные традиционные культурные ценности, которые создают туристическую изюминку.



Через деревню Дакранг протекают многочисленные притоки и ручьи, деревня расположена у лесов, в ней расположены подсечно-огневые сельскохозяйственные угодья, что создает гармоничный природный ландшафт, полностью перекликающийся с ландшафтными элементами Центрального нагорья.



В деревне есть также памятник Победы Дак Сеанг и аэропорт Даксеанг, с которыми связаны славные победы армии и народа уезда Нгокхой в 1970-1975 годах. Жители коммуны Дакзук дружелюбные и гостеприимные. Есть также группа известных артистов, которые регулярно участвуют в традиционных культурных мероприятиях внутри и за пределами провинции.



Провинция Контум, расположенная на севере Центрального нагорья, занимает большую часть западного склона хребта Чыонгшон. Это одна из двух самых маленьких провинций Центрального нагорья. Рельеф местности состоит из гор и плато в сочетании с узкими низменными участками. Поэтому Контум славится разнообразными и богатыми пейзажами, прохладным климатом, зелеными деревьями, тишиной и свежим воздухом.



В настоящее время Контум представляет собой прекрасное туристическое направление с дикой природой, пропитанной традиционной культурой местных народностей.