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Первая внеочередная сессия НС XVI созыва рассмотрела меры по защите прав вьетнамских граждан, работающих за рубежом

Согласно программе Первой внеочередной сессии Национального собрания (НС) XVI созыва, утром 5 августа НС проведёт пленарное заседание, на котором будут представлены доклады и заключения по результатам экспертизы пяти законопроектов.
  Общий вид заседания. Фото: ВИА  
Согласно программе Первой внеочередной сессии Национального собрания (НС) XVI созыва, утром 5 августа НС проведёт пленарное заседание, на котором будут представлены доклады и заключения по результатам экспертизы пяти законопроектов: Закона о медиации на местах (с поправками); Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о вьетнамских работниках, выезжающих на работу за рубеж по контракту; Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об издательской деятельности; Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об архитектуре; а также Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о Государственном банке Вьетнама, Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и Закон о кредитных организациях.

После этого депутаты обсудят в рабочих группах законопроекты: Закона о медиации на местах (с поправками); Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об издательской деятельности; Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о вьетнамских работниках, выезжающих на работу за рубеж по контракту.

Проект Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о вьетнамских работниках, выезжающих на работу за рубеж по контракту, разработан с целью совершенствования правовой базы, дальнейшего расширения децентрализации и делегирования полномочий, внедрения достижений науки и технологий, цифровой трансформации, а также перехода от механизма предварительного контроля к механизму последующего контроля, одновременно устраняя ограничения и недостатки действующего законодательства.

Законопроект предусматривает внесение изменений в положения, регулирующие полномочия органов государственного управления, делегирование отдельных задач органам местной власти, упрощение административных процедур и условий осуществления предпринимательской деятельности, переход от механизма предварительного согласования к механизму уведомления в отношении отдельных видов деятельности, совершенствование системы понятий и положений о запрещённых деяниях, сокращение сроков рассмотрения административных процедур, расширение предоставления государственных услуг в электронной форме, а также дополнение новыми нормами, направленными на повышение эффективности государственного управления и обеспечение законных прав и интересов вьетнамских работников, выезжающих на работу за рубеж по контракту.

Во второй половине дня Национальное собрание проведёт пленарное заседание, на котором рассмотрит два законопроекта: о внесении изменений и дополнений в статью 6 и Приложение IV Закона об инвестициях, определяющее перечень отраслей и видов инвестиционной и предпринимательской деятельности, осуществляемых на особых условиях, а также о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о таможне.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о таможне включает четыре статьи, предусматривающие внесение поправок в 15 статей действующего закона. Поправки направлены на приведение его положений в соответствие с новой организационной структурой государственного аппарата, включая изменения в системе должностей, наименований государственных органов, их функций и полномочий, проведённые в рамках административной реформы.

Законопроект предусматривает дополнение положениями, наделяющими Министерство финансов полномочиями по детальному регулированию таможенных процедур и таможенного контроля в отношении товаров, экспортируемых и импортируемых посредством почтовой и экспресс-доставки; а также внесение изменений и дополнений в статью 58, согласно которым предприятия, осуществляющие эксплуатацию портовых складов, несут ответственность за уничтожение товаров, загрязняющих окружающую среду, в случаях, когда невозможно установить владельца транспортного средства, лицо, управлявшее транспортным средством, либо лицо, уполномоченное владельцем транспортного средства. Таможенные органы осуществляют общий надзор за процессом уничтожения таких товаров.

ИЖВ/ВИА

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