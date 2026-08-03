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Первая внеочередная сессия НС XVI созыва: институциональная система не должна сдерживать развитие страны
На церемонии открытия присутствовали: Генеральный секретарь, Президент государства То Лам; Премьер-министр Ле Минь Хынг; Постоянный состав Секретариата Чан Кам Ту; Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай, а также руководители Партии, Государства и Отечественного фронта Вьетнама.
Со стороны НС в мероприятии приняли участие: Председатель НС Чан Тхань Ман; заместители Председателя НС, члены Постоянного комитета НС, руководители и заместители руководителей парламентских делегаций, депутаты НС от 34 провинциальных и городских делегаций.
Утром того же дня НС провело подготовительное заседание.
Выступая с речью на открытии сессии, Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что первая внеочередная сессия проходит в условиях, когда страна только что подвела промежуточные итоги первого года всесторонней и объективной оценки результатов реорганизации административных единиц всех уровней и функционирования двухуровневой системы местной администрации; одновременно вся страна прилагает усилия и проявляет решимость для достижения двузначных темпов экономического роста в 2026 году и в последующие годы.
Одновременно Национальное собрание, Правительство, министерства, отрасли и местные органы власти в срочном порядке реализуют Заключение Политбюро № 17-KL/TW и Законодательные ориентиры НС XVI созыва, обеспечивая выполнение установленных требований к качеству и срокам.
Согласно программе сессии, НС рассмотрит и примет 15 законов и 4 нормативные резолюции, впервые выскажет мнение по 7 законопроектам, а также рассмотрит 7 вопросов, относящихся к его компетенции, в целях удовлетворения потребностей развития стратегической транспортной инфраструктуры и национальной системы городов.
Для успешной реализации программы сессии Председатель Национального собрания призвал депутатов тщательно изучить представленные материалы, активно участвовать в обсуждениях и высказывать предложения по вопросам, вызывающим различные мнения, а также по темам, непосредственно затрагивающим интересы граждан и бизнеса. Он особо подчеркнул, что в целях реализации четырёх стратегических прорывов, определённых третьим Пленумом Центрального комитета КПВ, Национальное собрание совместно с Правительством и другими компетентными органами будет добиваться повышения эффективности выполнения поставленных задач в соответствии с указаниями Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама.
Председатель НС призвал и далее решительно обновлять подходы к законотворческой деятельности; политика и законодательство должны основываться на реальной практике, идти впереди и прокладывать путь развитию; в центре внимания должны находиться граждане и предприятия, а качество и эффективность исполнения правовой системы должны служить критерием оценки законодательной деятельности. Одновременно необходимо совершенствовать правовую основу для эффективного решения насущных практических проблем; улучшать инвестиционный и деловой климат; сокращать административные процедуры, содействовать развитию науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации; высвобождать ресурсы и формировать новые драйверы роста; совершенствовать законодательство для обеспечения эффективного функционирования трёхуровневой модели органов власти, активизировать децентрализацию и делегирование полномочий, одновременно обеспечивая необходимые ресурсы и условия для их реализации.
Председатель НС потребовал повышать роль и ответственность каждого органа и его руководителя в процессе разработки и принятия политики и законодательства, особенно органов, отвечающих за подготовку и экспертизу документов. Каждый законопроект и проект резолюции должен быть тщательно подготовлен, сопровождаться всесторонней оценкой воздействия и учитывать интеллектуальный потенциал экспертов, учёных, делового сообщества и групп, на которые распространяется его действие.
Председатель НС подчеркнул, что руководитель органа-разработчика должен лично руководить работой по решению наиболее важных и сложных вопросов и нести ответственность за качество законопроектов и проектов резолюций. Что касается важных национальных проектов, необходимо тщательно оценивать их реализуемость, обеспеченность ресурсами и социально-экономическую эффективность, сводя к минимуму необходимость корректировки инвестиционной политики или увеличения объёма финансирования в ходе реализации.
Подчеркнув решимость не допустить, чтобы институциональная система стала препятствием для быстрого и устойчивого развития страны, Председатель НС призвал депутатов тщательно изучить и в полной мере усвоить резолюции и заключения Центрального комитета КПВ, Политбюро, Секретариата, а также указания Генерального секретаря, Президента государства То Лама; активно выявлять положения, вызывающие затруднения в практической деятельности, и вносить конкретные, реализуемые предложения по внесению изменений и дополнений в каждый законопроект и проект резолюции.
Председатель НС выразил уверенность, что благодаря тщательной подготовке Правительства и органов Национального собрания, а также единству, ответственности и высокому профессионализму депутатов первая внеочередная сессия Национального собрания XVI созыва успешно реализует намеченную повестку дня и рассмотрит все вынесенные на неё вопросы на высоком уровне.