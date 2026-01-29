Первая Весенняя ярмарка 2026 года: ускоренное завершение подготовки к церемонии открытия

Совещание по подготовке к первой Весенней ярмарке 2026 года, организованное Департаментом по содействию торговле, состоявшееся в Ханое 28 января.

В исполнение указаний Премьер-министра Фам Минь Тьиня, данных на заседании Постоянного правительства 26 января по вопросам организации первой Весенней ярмарки 2026 года, утром 28 января в Ханое Департамент по содействию торговле (Министерство промышленности и торговли) провёл совещание по проверке хода подготовки к церемонии открытия ярмарки с участием представителей министерств, ведомств, местных органов власти и профильных организаций.



Выступая на совещании, представитель Организационного комитета сообщил, что к вечеру 27 января большинство местных органов и подразделений приступили к реализации работ; вместе с тем в ряде регионов сохраняются риски отставания от графика, что требует резкого ускорения темпов в оставшиеся дни.



В этой связи Ву Ба Фу, директор Департамента по содействию торговле, заместитель руководителя Организационного комитета национальных ярмарок, призвал министерства, ведомства, местные органы власти и подрядные организации нарастить темпы работ, усилить контроль за выполнением графиков и организовать непрерывное строительство в режиме 24/7 в строгом соответствии с указаниями Премьер-министра, обеспечив завершение всех объектов в рамках общего плана.



На совещании было согласовано, что мероприятия по организации церемонии открытия будут реализовываться в соответствии с ранее определённым планом распределения обязанностей. Сценарий церемонии открытия, подготовленный Министерством культуры, спорта и туризма, в настоящее время дорабатывается и уточняется во взаимодействии с заинтересованными подразделениями с целью обеспечения торжественности, логической стройности и практической реализуемости при проведении.



В части обеспечения безопасности и порядка Организационный комитет предложил усилить координацию с профильными службами и властями города Ханоя. В связи с требованиями по ужесточению мер безопасности в зоне проведения церемонии открытия, списки делегатов, артистов, участвующих в программе, а также журналистов должны быть заблаговременно направлены соответствующими подразделениями для сводки, проверки и оформления аккредитационных пропусков. Это позволит обеспечить строгий контроль в соответствии с установленными правилами.



Первая Весенняя ярмарка 2026 года позиционируется как праздничное потребительское и торговое мероприятие, приуроченное к празднику Тэт и ориентированное на обслуживание населения, в духе руководящих указаний Правительства. Организационный комитет договорился пересмотреть масштабы мероприятия, структуру приглашённых и планировку пространства церемонии открытия, избегая перегрузки; одновременно будет подготовлена культурно-художественная программа, близкая и понятная публике, создающая атмосферу весеннего праздника и встречи Нового года по лунному календарю, способствуя распространению праздничного настроения на протяжении всего периода работы ярмарки.



Министерству промышленности и торговли, с координирующей ролью газеты «Конгтхыонг», поручено производство и предоставление всего массива информационных материалов и пресс-релизов для средств массовой информации. Ввиду сжатых сроков Организационный комитет принял решение не проводить отдельную пресс-конференцию, а интегрировать предоставление информации о Весенней ярмарке 2026 года в регулярную пресс-конференцию Министерства промышленности и торговли, обеспечив оперативность, единообразие и эффективность распространения информации.



Первая Весенняя ярмарка 2026 года официально пройдёт с 2 по 13 февраля 2026 года. Место проведения: Выставочный центр Вьетнама (VEC), община Донгань, Ханой. Отрасли и сферы участия: многопрофильные. Льготы и поддержка для иностранных предприятий: бесплатное предоставление одного стандартного выставочного стенда площадью 9 м² (включая аренду выставочной площади, монтаж и базовое оборудование); освобождение от расходов на информационное и рекламное продвижение предприятия в рамках общих программ ярмарки; бесплатные пропуска для входа и выхода на территорию ярмарки; иные формы поддержки и льготы в соответствии с положениями Организационного комитета.