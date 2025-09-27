Báo Ảnh Việt Nam

Пение Тхен Вьетбак - драгоценный камень, распространяющий ценность наследия

Тхен отражает взаимоотношения человека с природой и вселенной, выражает этнокультурную самобытность через обычаи, музыкальные инструменты, танцы и музыку.
  Пение тхэн сегодня исполняется на многих культурных площадках, а также на культурных и туристических мероприятиях. Фото: ВИА  
В сокровищнице вьетнамской народной культуры пение тхэн считается драгоценным камнем, сочетающим в себе элементы веры, искусства и гуманизма. Звучащая лютня Тинь в сочетании со священными словами Тхэн вышла за рамки деревни, став символом, связанным с душами народностей таи, нунг и тхай. Тхэн – это не только ритуальная практика, но и связующее звено между людьми и богами, отклик чаяния о благополучии, богатом урожае и сплочения общества.

В 2019 году практика исполнения ритуалов тхэн официально была включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, став гордостью страны и напоминанием об ответственности за сохранение, охрану и развитие культурного источника, питавшего многие поколения. С того времени тхэн постоянно обновляется, распространяется, становясь «прохладным ручьём», непрерывно текущий в современной жизни. В быту народов таи и нунг, тхэн - это не просто песни. Это ритуалы, тесно связанные с жизненным циклом каждого человека: обряд полного месяца, обряд молитвы за благополучие, обряд посвящения, обряд празднования долголетия… Каждое слово тхэн - это благопожелание, вера, одновременно священная и близкая.

Народная артистка Нонг Тхи Лим, 85 лет, из провинции Лангшон, поделилась, что каждый раз, когда она начинает петь тхэн, то поёт не только для родного селения, но и для соединения с предками, с небом и землёй. Именно поэтому тхэн несёт в себе силу объединения общины, помогая людям преодолевать жизненные трудности.

Тхэн - это культурная практика, связанная с духовными обрядами, которые совершаются для поклонения божествам с целью молиться о мире и благополучии, отвратить несчастья, даровать благословения, пожелать счастливого Нового года, исцелить болезни или использоваться в обрядах, посвящённых урожаю, новоселью и др.

Поэтому тхэн составляет основную часть духовной жизни народов таи, нунг и тай; отражает взаимоотношения человека с природой и вселенной, выражает этнокультурную самобытность через обычаи, музыкальные инструменты, танцы и музыку.

На протяжении многих веков пение тхэн продолжает передаваться и сохраняться в общинах. Поколение выдающихся мастеров, таких как Народные артисты Хоанг Тхи Бич Хонг, Нонг Тхи Лим, Заслуженный артист Нгуен Ван Тхо, Народная артистка Чиеу Тхуй Тьен и другие, - это настоящие «хранители огня», которые перенесли тхэн из-под крыши деревянного дома на сцену, из сакрального пространства обрядов в аудитории учебных заведений искусств.

Наряду с передачей традиции, во многих местностях тхэн органично вошёл в современную жизнь. Например, в провинциях Куангнинь и Лангшон проведение этнотуристических туров с элементами исполнения тхэн помогает создавать источники дохода для местных жителей. Посещая такие туристические маршруты, гости не только знакомятся с самобытной культурой, но и вносят свой вклад в сохранение наследия.

Особенно знаковым стал 2017 год, когда пение тхэн впервые было представлено миру в рамках концертной программы в Париже (Франция). Мероприятие было организовано Институтом мировой культуры (негосударственное учреждение во Франции) при участии многих вьетнамских мастеров.

Доктор Хоанг Тхи Хонг Ха, работающая во Французском центре культурного наследия и известная во Франции как «повитуха» тхэн, поделилась своими воспоминаниями о том, как она привозила тхэн на зарубежные концерты: «Когда в Париже зазвучала лютня Тинь, европейская публика замолчала, а затем разразилась бесконечными аплодисментами. Они увидели в тхэн иную, подлинную и притягательную красоту. Это доказательство того, что тхэн обладает силой, способной преодолевать границы».

Можно сказать, что наследие пения тхэн давно вышло за рамки народного обряда и стало символом самобытности и культурной гордости вьетнамской народности. Сегодня путь сохранения и распространения тхэн опирается не только на преданность мастеров и артистов, но и требует участия молодого поколения, сообщества и представителей культурных институтов.

В ритме современной жизни тхэн продолжает звучать как «прохладный ручей», питающий души, укрепляющий сплочённость общества и создающий культурные мосты с друзьями по всему миру. Сохранение тхэн - это не только обязанность, но и способ утвердить вьетнамскую идентичность на пути глобальной интеграции.

ИЖВ/ВИА

