Пение Тхен Вьетбак - драгоценный камень, распространяющий ценность наследия
В 2019 году практика исполнения ритуалов тхэн официально была включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, став гордостью страны и напоминанием об ответственности за сохранение, охрану и развитие культурного источника, питавшего многие поколения. С того времени тхэн постоянно обновляется, распространяется, становясь «прохладным ручьём», непрерывно текущий в современной жизни. В быту народов таи и нунг, тхэн - это не просто песни. Это ритуалы, тесно связанные с жизненным циклом каждого человека: обряд полного месяца, обряд молитвы за благополучие, обряд посвящения, обряд празднования долголетия… Каждое слово тхэн - это благопожелание, вера, одновременно священная и близкая.
Народная артистка Нонг Тхи Лим, 85 лет, из провинции Лангшон, поделилась, что каждый раз, когда она начинает петь тхэн, то поёт не только для родного селения, но и для соединения с предками, с небом и землёй. Именно поэтому тхэн несёт в себе силу объединения общины, помогая людям преодолевать жизненные трудности.
Тхэн - это культурная практика, связанная с духовными обрядами, которые совершаются для поклонения божествам с целью молиться о мире и благополучии, отвратить несчастья, даровать благословения, пожелать счастливого Нового года, исцелить болезни или использоваться в обрядах, посвящённых урожаю, новоселью и др.
Поэтому тхэн составляет основную часть духовной жизни народов таи, нунг и тай; отражает взаимоотношения человека с природой и вселенной, выражает этнокультурную самобытность через обычаи, музыкальные инструменты, танцы и музыку.
На протяжении многих веков пение тхэн продолжает передаваться и сохраняться в общинах. Поколение выдающихся мастеров, таких как Народные артисты Хоанг Тхи Бич Хонг, Нонг Тхи Лим, Заслуженный артист Нгуен Ван Тхо, Народная артистка Чиеу Тхуй Тьен и другие, - это настоящие «хранители огня», которые перенесли тхэн из-под крыши деревянного дома на сцену, из сакрального пространства обрядов в аудитории учебных заведений искусств.
Наряду с передачей традиции, во многих местностях тхэн органично вошёл в современную жизнь. Например, в провинциях Куангнинь и Лангшон проведение этнотуристических туров с элементами исполнения тхэн помогает создавать источники дохода для местных жителей. Посещая такие туристические маршруты, гости не только знакомятся с самобытной культурой, но и вносят свой вклад в сохранение наследия.
Особенно знаковым стал 2017 год, когда пение тхэн впервые было представлено миру в рамках концертной программы в Париже (Франция). Мероприятие было организовано Институтом мировой культуры (негосударственное учреждение во Франции) при участии многих вьетнамских мастеров.
Доктор Хоанг Тхи Хонг Ха, работающая во Французском центре культурного наследия и известная во Франции как «повитуха» тхэн, поделилась своими воспоминаниями о том, как она привозила тхэн на зарубежные концерты: «Когда в Париже зазвучала лютня Тинь, европейская публика замолчала, а затем разразилась бесконечными аплодисментами. Они увидели в тхэн иную, подлинную и притягательную красоту. Это доказательство того, что тхэн обладает силой, способной преодолевать границы».
Можно сказать, что наследие пения тхэн давно вышло за рамки народного обряда и стало символом самобытности и культурной гордости вьетнамской народности. Сегодня путь сохранения и распространения тхэн опирается не только на преданность мастеров и артистов, но и требует участия молодого поколения, сообщества и представителей культурных институтов.
В ритме современной жизни тхэн продолжает звучать как «прохладный ручей», питающий души, укрепляющий сплочённость общества и создающий культурные мосты с друзьями по всему миру. Сохранение тхэн - это не только обязанность, но и способ утвердить вьетнамскую идентичность на пути глобальной интеграции.