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Пастор Франклин Грэм: рад рассказать о свободе вероисповедания, которую я видел во Вьетнаме
Приветствуя пастора Франклина Грэма во Вьетнаме во второй раз за более чем 5 лет (первый раз пастор приехал во Вьетнам 7 декабря 2017 г.), заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай заявил, что успех Вьетнама в предотвращении и контроле эпидемии COVID-19 в большую часть обусловлен участием религиозной общины, в том числе протестантской. После пандемии, наряду с восстановлением экономики, религиозная деятельность вернулась в нормальное русло, компенсируя время социального дистанции. «Весенний фестиваль евангелизации любви», который на этот раз посетил пастор Франклин, является одним из великих религиозных мероприятий во Вьетнаме, происходящих подобным образом.
Информируя о религиозной ситуации во Вьетнаме, заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай сказал, что Вьетнам является страной с богатыми культурными традициями, многоэтнической и многоконфессиональной страной. Большинство вьетнамцев (более 95% населения) следует религии.
Государство Вьетнам признало и предоставило регистрацию деятельности 43 организациям, принадлежащим к 16 религиям, в которых насчитывается около 26,5 миллионов верующих, что составляет 27% населения страны. Религии с большим количеством последователей: буддизм, католицизм, буддизм хоа-хао, протестантизм и каодай.
В настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 1,2 миллиона протестантов. В городе Хошимин, в частности, находится более 90% организаций и 70% протестантов во Вьетнаме.
Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай заявил: Конституция Государства Вьетнам 2013 года подтверждает, что право на свободу убеждений и религии является одним из основных прав человека. В частности, Закон 2016 года об убеждениях и религии создал прочную правовую базу для лучшего обеспечения права людей на свободу вероисповедания.
По случаю визита заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай предложил пастору и членам делегации выделить время, чтобы окунуться в богатую религиозную жизнь Вьетнама в городе Хошимин.
Заместитель премьер-министра выразил уверенность в том, что, исходя из практического опыта, пастор Франклин и делегация смогут внести свой вклад в информировании образа Вьетнама как прекрасного, гостеприимного, разнообразного, богатого и свободного вероисповедания правительство США, народа и международных друзьей, помогая Госдепартаменту США понять и вскоре исключить Вьетнам из списка стран, нуждающихся в особом мониторинге религии.
Выразив честь встретиться с заместителем премьер-министра Ле Мин Кхаем, пастор Франклин Грэм поделился тем, что мир преодолел пандемию COVID-19. И хотя он не экономист, он верит, что вьетнамская экономика вернется сильнее, чем прежде.
Пастор Франклин Грэм выразил радость по поводу того, что ощущает свободу вероисповедания во Вьетнаме, поблагодарил вьетнамское правительство за создание условий для его возвращения во Вьетнам для выполнения своего долга.
«Когда я вернусь в США, я буду вашим послом. Я очень рад поделиться с политическим миром и американским народом свободой вероисповедания, которую я испытал во Вьетнаме», — сказал пастор Франклин Грэм.