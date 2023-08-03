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Пассажиры могут воспользоваться VNeID для регистрации на рейс
По словам ведущего представителя аэропорта, большинство пассажиров, использующих приложение VNeID для регистрации, молоды и не сталкиваются с какими-либо трудностями или проблемами.
Только утром 2 августа более 100 пассажиров использовали VNeID вместо физических удостоверений личности.
VNeID - это мобильное приложение, разработанное Министерством общественной безопасности для цифрового хранения удостоверения личности гражданина, а также других документов, таких как водительские права и карточки социального страхования.
Для граждан Вьетнама VNeID эквивалентен физическому удостоверению личности, в то время как для иностранцев приложение действительно как паспорт, а также другие международные проездные документы.
Граждане могут посетить местные полицейские участки, чтобы подать заявление на сертификацию своих учетных записей электронного удостоверения личности. Пассажирам предлагается использовать VNeID для регистрации на рейс.
Ранее, с 1 июня по 1 августа 2023 года, Международный аэропорт Нойбай внедрил пилотную программу по использованию учетных записей VNeID. За этот период почти 7000 пассажиров воспользовались VNeID для регистрации в аэропорту.
Согласно данным отчета о первоначальной оценке, время, затрачиваемое сотрудниками службы авиационной безопасности на визуальную проверку учетной записи VNeID пассажира (без учета времени ожидания в очереди), составляет от 10 до 140 секунд. Время регистрации с помощью сканирования QR-кода учетной записи составляет от 5 до 15 секунд.
Представитель аэропорта сказал, что использование приложения VNeID помогает упростить управление в аэропорту и сводит к минимуму риски для безопасности, экономя время на процедурах оформления.
Однако необходимо решить некоторые проблемы, связанные с подключением к Интернету, незнанием пассажирами правил использования приложения или пароля для входа в систему. А у некоторых пассажиров после открытия VNeID обнаруживается, что срок действия их идентификаторов истек.