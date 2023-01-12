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Паспорт Вьетнама занимает 88-е место в мировом рейтинге
Согласно последнему выпуску Индекса паспортов Хенли (Henley Passport Index), Вьетнам занимает 88-е место в списке 227 стран и территорий мира в 2023 году. Граждане Вьетнама могут посещать 55 направлений без необходимости предварительного оформления визы, при наличии либо электронной визы, либо пограничной визы. Согласно Хенли, в конце 2022 года Вьетнам занимал 92-е место.
Паспорт Японии находится на первом месте в мировом рейтинге. Граждане этой страны могут въезжать в 193 государства и территории по всему миру без оформления визы. Вторыми в списке являются Южная Корея и Сингапур с 192 направлениями. Остальные 8 позиций в рейтинге 10 самых сильных паспортов мира – это Германия, Испания (190 направлений), Финляндия, Италия, Люксембург (189 направлений), Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция (188 направлений), Франция, Ирландия, Португалия, Великобритания (187 направлений), Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, США, Чехия (186 направлений), Австралия, Канада, Греция, Мальта (185 направлений), Венгрия, Польша (184 направлений), Литва, Словакия (183 направлений).
Henley Passport Index - это оригинальный авторитетный рейтинг всех паспортов мира в соответствии с количеством пунктов назначения, в которые их владельцы могут попасть без предварительной визы. Индекс основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) - крупнейшей и наиболее точной базе данных о путешествиях - и расширен исследовательской группой Henley & Partners.
Опросы проводятся по 199 паспортам и 227 странам и территориям по всему миру и обновляются каждый квартал. За каждое безвизовое направление паспорт этой страны получает один балл.