НОВОСТИ

Парторганизация общественной безопасности завершила работу VIII съезда, избрав руководство на срок полномочий 2025–2030 годов

  На церемонии закрытия VIII съезда Центральной партийной организации органов общественной безопасности Фото: ВИА  
VIII съезд Центральной партийной организации органов общественной безопасности на срок полномочий 2025–2030 годов завершил работу в Ханое 5 октября после трёх дней заседаний.

На съезде были приняты политический отчёт и отчёт о деятельности Центрального партийного комитета общественной безопасности за период 2020–2025 годов. Делегаты также обсудили документы комитета и высказали свои предложения по проектам документов XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии.

Резолюция съезда была утверждена подавляющим большинством голосов. В ней определены три основные цели, восемь групп задач и решений, а также три стратегических прорыва на период 2025–2030 годов.

Делегаты избрали делегацию, представляющую более 67 тысяч членов Партии из Центральной партийной организации органов общественной безопасности, для участия в XIV Всевьетнамском съезде Коммунистической партии.

Выступая с заключительной речью, член Политбюро, министр общественной безопасности генерал Лыонг Там Куанг призвал к всесторонней реализации резолюции и плана действий, превращая поставленные цели в конкретные результаты по обеспечению общественной безопасности.


ВИА/ИЖВ

