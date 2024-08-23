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Партия и государство всегда уделяют особое внимание бизнес-сообществу Вьетнама

22 августа в Ханое выступая на встрече с делегацией Ассоциации малых и средних предприятий Вьетнама (VINASME), генеральный секретарь партии, президент государства То Лам подтвердил особое внимание партии и государства к вьетнамскому бизнес-сообществу.
  Генеральный секретарь партии, президент государства То Лам выступает с речью на встрече с делегацией Ассоциации малых и средних предприятий Вьетнама (VINASME). Фото: ВИA  
На долю малого и среднего бизнеса приходится более 98% всех предприятий по всей стране, и они являются важной силой в экономике, обеспечивая около 50% валового внутреннего продукта (ВВП) и 35% годовых доходов государственного бюджета. Они также обеспечивают работой более 50% рабочей силы.

VINASME расширила свою сеть до уездного уровня и даже до общин и ремесленных деревень в некоторых населенных пунктах. Она активно содействует распространению политики партии и государства, участвует в институциональном и политическом строительстве, дает советы и помогает предприятиям-членам получать доступ к капиталу, применять технологии и выходить на рынки. Ассоциация также поощряет своих членов к участию в кампаниях, проводимых партией, государством и Отечественным фронтом Вьетнама, способствуя тем самым укреплению великой национальной солидарности.

Высоко оценив достижения и вклад VINASME в национальное развитие, Генеральный секретарь партии, президент государства То Лам подчеркнул, что партия и государство всегда уделяют особое внимание и создают наилучшие условия для работы и развития вьетнамских предприятий.

Он также выразил сочувствие деловому сообществу, в том числе малым и средним предприятиям, в связи с трудностями и проблемами, с которыми они сталкиваются, особенно с последствиями пандемии COVID-19 и глобальной экономической рецессии.

В этом контексте, отметил он, VINASME необходимо продолжать улучшать качество своей деятельности, выполнять свою роль представителя голоса и чаяний предприятий, укреплять солидарность среди бизнес-сообщества и в полной мере использовать дух самодостаточности, самоуверенности, самостоятельности и национальной гордости, чтобы заслужить свой статус организации, которая объединяет и поддерживает вьетнамские малые и средние предприятия в ходе индустриализации, модернизации и интеграции страны в мировое сообщество.

Высший руководитель подчеркнул, что предприятия должны активно и постоянно реформировать и реструктурировать себя, активно продвигать цифровую трансформацию, повышать конкурентоспособность, создавать бренды и использовать возможности, открывающиеся благодаря Четвертой промышленной революции, а также соглашениям о свободной торговле.

Кроме того, VINASME должна установить ориентиры для своих компаний-членов, которые должны придерживаться закона, внедрять прогрессивные методы ведения бизнеса, обеспечивать все права и интересы сотрудников, защищать окружающую среду и поддерживать национальный бренд и престиж.

Поскольку борьба с коррупцией и негативными явлениями будет вестись непрерывно, без ограничений и исключений, деловые круги и предприниматели должны поддерживать и вносить свой вклад в эту задачу, помогая делать партию и государство действительно чистыми, сильными, эффективными и действенными во имя богатых людей и сильной страны, демократического, справедливого и цивилизованного общества.

Им также необходимо объединить усилия с партией и государством, чтобы создать больше рабочих мест, сделать акцент на качестве жизни для работников и активно участвовать в общественной деятельности, чтобы подтвердить превосходство вьетнамских предприятий, добавил он.

ИЖВ/ВИА

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