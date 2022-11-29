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Партийный руководитель: К 2045 году дельта Красной реки станет современной территорией развития
На конференции, выслушав представителей центральных и местных ведомств, министерств, ведомств, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступил с речью, в которой отметил новые пункты Резолюции Политбюро.
Резолюция унаследовала, дополнила и развила 5 важных и новых ориентиров, соответствующих новой ситуации.
Резолюцией дельта Красной реки определена как особо важный стратегический район с точки зрения политики, экономики, культуры, общества, окружающей среды, национальной обороны, безопасности и иностранных дел всей страны.
Быстрое и устойчивое развитие региона дельты Красной реки является обязанностью населенных пунктов региона и всей политической системы.
В резолюции четко определены общие цели и ряд конкретных задач к 2030 году с видением до 2045 года.
Соответственно, к 2030 году, регион дельты Красной реки будет динамично и устойчиво развиваться, получит современную структуру экономики, проникнутую национальной культурной самобытностью, которая сосредоточится на развитии современной промышленности, услуг и высокотехнологичного, органического и замкнутого сельского хозяйства; станет центром подготовки качественных человеческих ресурсов всей страны; станет лидером в научно-техническом развитии, инновациях, цифровой экономике, цифровом обществе; сформирует синхронную и современную социально-экономическую инфраструктуру и «умную» городскую систему...
К 2045 году дельта Красной реки станет регионом современного, цивилизованного и экологического развития; ведущим в стране центром образования и обучения, науки и технологий, инноваций и здравоохранения; сформирует современную и развитую социально-экономическую инфраструктуру, ряд крупных экономических и финансовых центров регионального и международного значения.
Городская система будет объединена в «умную», экологичную и устойчивую сеть. Люди будет иметь высокий доход, счастливую и благополучную жизнь...
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг отметил, что партийные комитеты, органы власти и население провинций дельты Красной реки вместе с центральными комитетами, министерствами и партийными комитетами всех уровней по всей стране должны продвигать инновации, успешно реализовать Резолюцию Политбюро, создавая новый прорыв в экономическом развитии, социальном обеспечении, национальной обороне и обеспечении безопасности в районе дельты Красной реки.
В последние годы вклад дельты Красной реки в национальный ВВП увеличился с 26,9% в 2010 году до 29,4% в 2020 году.
Доход на душу населения в дельте Красной реки в 1,3 раза выше, чем в среднем по стране. Общие взносы в государственный бюджет региона составляют 32,7% от общих взносов всей страны, в среднем рост составляет 16,7% в год.
Общий объем социальных инвестиций в капитал в 19,7 раза превысил уровень 2005 года и составил 35,1%, заняв первое место в стране. Количество региональных городских центров стремительно увеличивается, а уровень урбанизации региона к 2021 году достиг 41%.