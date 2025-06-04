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Партийный комитет правительства провел второе заседание в рамках подготовки к предстоящему съезду

3 июня состоялось второе заседание партийного комитета правительства на период 2020-2025 годов, на котором обсуждались, высказывались мнения и дорабатывались документы для представления на первом съезде партийного комитета правительства на период 2025-2030 годов.
  На втором заседании партийного комитета правительства на период 2020-2025 годов в Ханое, 3 июня. Фото: ВИA  
На заседании комитет обсудил проекты политических докладов, которые будут представлены на съезде. В частности, речь шла об оценке выполнения задач на период 2020-2025 годов, определении направлений, целей, задач и решений на 2025-2030 годы, а также об анализе деятельности по партийному строительству за текущий период и определении направлений и задач работы на следующий период.

В своем заключительном слове член Политбюро, секретарь парткома правительства и премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что оценка реализации программы 2020-2025 должна всесторонне отражать ключевое содержание и одновременно подчеркивать рутинные задачи, выполняемые в соответствии с функциями и мандатами комитета. Особо следует отметить чрезвычайные, беспрецедентные вызовы, которые произошли за время работы комитета, такие как пандемия COVID-19, конфликты, стратегическая конкуренция, стихийные бедствия и изменения в торговой политике других стран, отметил он.

Премьер-министр Фам Минь Тьин также подчеркнул необходимость четкого определения в документах существующих ограничений, требующих устранения, включая дублирующие друг друга институты с сохраняющимися узкими местами, а также недостатки в децентрализации и упрощении административных процедур. Он также указал на обеспокоенность по поводу дисциплины и административного порядка, которые в некоторых местах и в определенное время не соблюдались строго.

Подчеркнув важность извлечения практических уроков, руководитель проинструктировал, что в отчетах должны быть четко проанализированы контекст, возможности, преимущества, трудности и вызовы, чтобы найти эффективные решения для достижения поставленных целей. Цели на следующий срок включают достижение двузначного экономического роста; повышение дохода на душу населения до 8500 долларов США; обеспечение того, чтобы ежегодно 20% партийных организаций добивались выдающихся результатов, а 90% членов партии выполняли свои обязанности на высоком уровне.

На встрече премьер-министр Фам Минь Тьин также передал решение о назначении министра, заведующий канцелярией Чан Ван Шона заместителем секретаря партийного комитета правительства на период с 2020 по 2025 год.

ВИА/ИЖВ

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