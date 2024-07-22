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Партийные лидеры всего мира высоко оценивают большой вклад Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга
Руководство Генерального секретаря способствовало укреплению идеологических основ и организационной целостности партии. Лидер партии сформулировал множество стратегических направлений и важных комплексных политик экономического развития, а также поддержал экономические реформы, направленные на поддержание роста при соблюдении баланса между модернизацией и социалистическими принципами.
Под его руководством Вьетнам интенсивно интегрировался в мировую экономику, о чем свидетельствуют многочисленные соглашения о свободной торговле (ССТ), которые он подписал.
По словам Д. Девараджана, одним из наиболее заметных аспектов пребывания на посту главы партии является бескомпромиссная кампания по борьбе с коррупцией, сказал он, добавив, что акцент на повышении уровня жизни вьетнамского народа и приоритетные инициативы по сокращению бедности, улучшению здравоохранения и образования, а также решению экологических проблем отражают более широкое стремление к социальной справедливости.
Еще одним важным моментом является активная, разнообразная и многосторонняя внешняя политика, направленная на укрепление международных позиций Вьетнама и развитие стратегического партнерства страны с мировыми державами, подчеркнул он, отметив, что Вьетнам играет активную роль в миротворческих операциях ООН и является активным сторонником международных норм и сотрудничества в таких вопросах, как изменение климата и устойчивое развитие.
Д. Девараджан отметил, что лидер партии сыграл решающую роль в активизации отношений с коммунистическими и социалистическими партиями по всему миру, внес значительный вклад в продвижение вьетнамской культуры, использование культурной дипломатии для связи Вьетнама с миром, а также в развитие обменов между людьми для укрепления дружбы и международного сотрудничества.
Генеральный секретарь Коммунистической партии Египта Салах Адли Абдельхафиз выразил глубокие соболезнования Центральному комитету КПВ и вьетнамскому народу в связи с кончиной Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, отметив, что вдохновляющий лидер посвятил всю свою жизнь делу партии и нации, а также счастью народа. Он отметил значительный вклад партийного лидера в процесс реформ, борьбу с коррупцией и строительство социализма во Вьетнаме, подтвердив, что под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом Вьетнам добился многих великих достижений и продолжает стремиться к миру, стабильности и развитию.
По словам лидера египетской партии, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг постоянно боролся за мир, справедливость и законность, отвергая подходы колониализма и империализма. Он являлся верным другом и товарищем аравийских коммунистических партий и народов, особенно палестинцев, поддерживал решение палестинского вопроса мирными средствами, стремясь к всеобъемлющему, справедливому и прочному решению в соответствии с международным правом и всеми соответствующими резолюциями ООН, таким образом, чтобы обеспечить законные интересы всех заинтересованных сторон. Между тем, генеральный секретарь Коммунистической партии Уругвая Хуан Кастильо подчеркнул, что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - это революционер, посвятивший всю свою жизнь борьбе за построение социализма, за свободный, развитый и процветающий Вьетнам.
Лидер партии являлся одним из ведущих теоретиков Вьетнама. На протяжении всей своей революционной карьеры он внес значительный вклад в теоретическую работу, опубликовал множество статей, научных тем, выступлений и множество важных книг, сказал Кастильо. По словам лидера уругвайской партии, в своих теоретических и практических предложениях на протяжении всего революционного процесса во Вьетнаме Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг особенно подчеркивал важность защиты великой национальной солидарности, сохранения культуры и роли партии, поддержания тесной связи между партией и народом, обеспечения максимально широкого участия масс во всех сферах жизни, а также борьбы с коррупцией.
Кастильо подчеркнул, что двухтомник под названием "Vung buoc tren con duong Doi moi" («Уверенно идем на путь обновления») Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, переведенный на испанский язык, демонстрирует его теоретический вклад в развитие мира. Он пообещал продолжать пропагандировать труды вьетнамского лидера в Латинской Америке. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг предлагал свое видение и множество идей, а также решений, способствующих продвижению роли рынка в социалистической экономике, роли государства и приоритетов развития социалистической страны. За последние годы Вьетнам превратился из страны с уровнем дохода ниже среднего в одну из 20 самых динамичных экономик мира, с устойчивым ростом, улучшенным качеством жизни людей и всех социальных показателей. Что касается иностранных дел, Кастильо подтвердил, что под руководством генерального секретаря Нгуен Фу Чонга внешняя политика Вьетнама вышла на новый уровень, гибко реагируя на текущие и будущие вызовы. По его словам, благодаря политике лидера партии «бамбуковая дипломатия» Вьетнам расширил свои отношения со всеми странами мира, присоединился к миротворческой деятельности, интегрировался в мировое сообщество и способствовал развитию торговли, основанной на принципах независимости и самодостаточности.
В своих соболезнованиях в связи с кончиной лидера Вьетнамской партии Берт Де Бельдер, глава департамента международных отношений Рабочей партии Бельгии (ПТБ), отметил, что его страна ощущает значительную утрату в связи со смертью такого уважаемого лидера, как товарищ Нгуен Фу Чонг.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сказал: «Нам нужно общество, в котором развитие действительно направлено на благо людей, а не на получение прибыли, которая эксплуатирует и попирает человеческое достоинство. Нам нужно экономическое развитие в сочетании с социальным прогрессом и справедливостью, а не увеличение разрыва между богатыми и бедными и социальное неравенство», - сказал Белдер. Эта идея стала популярной в Бельгии. Книга руководителя партии под названием «Некоторые теоретические и практические вопросы социализма и пути к социализму во Вьетнаме» также была опубликована на французском и голландском языках, добавил он.