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Партийные и государственные лидеры отдали дань уважения Президенту Хо Ши Мину в связи с 135-й годовщиной со его дня рождения

Делегация Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президента государства, Национального собрания, Правительства и Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама 19 мая утром возложила венки к мавзолею Президента Хо Ши Мина, чтобы почтить память покойного лидера по случаю 135-й годовщины со его дня рождения (19 мая 1890 - 2025).
  Лидеры партии и государства возлагают венки к мавзолею Президента Хо Ши Мина утром 19 мая. Фото: ВИA  
На церемонии присутствовали члены Политбюро: Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, Президент государства Лыонг Кыонг, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту, Секретарь ЦК КПВ и Председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Чиен.

На церемонии также присутствовали бывший Генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань, бывшие Председатели Национального собрания Нгуен Шинь Хунг и Нгуен Тхи Ким Нган, бывший постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Куок Выонг, а также действующие члены Политбюро, секретари ЦК КПВ, Вице-президент государства, заместители Председателя Национального собрания, Вице-премьер-министры, руководители различных министерств и центральных ведомств.

Они выразили свою бесконечную благодарность и глубокое уважение президенту Хо Ши Мину за его огромный вклад в революционное дело партии и нации. Глубоко вдохновленные его огромным вкладом в дело революции, руководители партии и государства подтвердили свою решимость следовать его путем, работая сообща над построением мирного, независимого, единого, демократического и процветающего Вьетнама, неуклонно продвигающегося к социализму.

После этого делегация возложила венки и воскурила благовония к памятнику павшим героям на улице Бакшон, чтобы почтить память солдат, отдавших свои жизни в борьбе за национальное освобождение, независимость, свободу и счастье народа.

В то же утро делегации Центральной военной комиссии Министерства национальной обороны, Центрального комитета общественной безопасности Министерства общественной безопасности, а также партийного комитета, Народного совета и Народного комитета Ханоя возложили венки в память о Президенте Хо Ши Мине и павших воинах.

ВИА/ИЖВ

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