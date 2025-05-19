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Партийные и государственные лидеры отдали дань уважения Президенту Хо Ши Мину в связи с 135-й годовщиной со его дня рождения
На церемонии также присутствовали бывший Генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань, бывшие Председатели Национального собрания Нгуен Шинь Хунг и Нгуен Тхи Ким Нган, бывший постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Куок Выонг, а также действующие члены Политбюро, секретари ЦК КПВ, Вице-президент государства, заместители Председателя Национального собрания, Вице-премьер-министры, руководители различных министерств и центральных ведомств.
Они выразили свою бесконечную благодарность и глубокое уважение президенту Хо Ши Мину за его огромный вклад в революционное дело партии и нации. Глубоко вдохновленные его огромным вкладом в дело революции, руководители партии и государства подтвердили свою решимость следовать его путем, работая сообща над построением мирного, независимого, единого, демократического и процветающего Вьетнама, неуклонно продвигающегося к социализму.
После этого делегация возложила венки и воскурила благовония к памятнику павшим героям на улице Бакшон, чтобы почтить память солдат, отдавших свои жизни в борьбе за национальное освобождение, независимость, свободу и счастье народа.
В то же утро делегации Центральной военной комиссии Министерства национальной обороны, Центрального комитета общественной безопасности Министерства общественной безопасности, а также партийного комитета, Народного совета и Народного комитета Ханоя возложили венки в память о Президенте Хо Ши Мине и павших воинах.