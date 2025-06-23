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Партийная ячейка специальной зоны Хоангша официально начнет работу с 1 июля
Партийная ячейка выступает в качестве политического ядра, руководящего реализацией руководящих принципов и политик Партии и законов Государства, одновременно осуществляя руководство и обучение членов Партии, способствуя массовой мобилизации и росту членства, а также проводя проверки, дисциплину и политическое образование в Партии.
Хоангша - единственная специальная зона Дананга после реорганизации низовых административных единиц города с 16 июня. После реорганизации Дананг теперь состоит из 94 административных единиц общинного уровня, включая 23 квартала, 70 общин и специальную зону Хоангша.