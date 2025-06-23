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НОВОСТИ

Партийная ячейка специальной зоны Хоангша официально начнет работу с 1 июля

Партийная ячейка недавно созданной специальной зоны Хоангша начнет официальную работу с 1 июля, сообщил начальник канцелярии Народного комитета уезда Хоангша Ле Тьен Конг. Это подчиненная партийная ячейка партийной организации Департамента внутренних дел, входящего в состав партийной организации Народного комитета города Дананг. По словам Ле Тьен Конга, партийная ячейка специальной зоны Хоангша была создана в соответствии с решением № 15-QD/DU от 4 июня 2025 года партийной организации Департамента внутренних дел. Партийная ячейка состоит из семи членов, секретарем является заместитель директора городского департамента внутренних дел Чан Чунг Шон.

Партийная ячейка выступает в качестве политического ядра, руководящего реализацией руководящих принципов и политик Партии и законов Государства, одновременно осуществляя руководство и обучение членов Партии, способствуя массовой мобилизации и росту членства, а также проводя проверки, дисциплину и политическое образование в Партии.

Хоангша - единственная специальная зона Дананга после реорганизации низовых административных единиц города с 16 июня. После реорганизации Дананг теперь состоит из 94 административных единиц общинного уровня, включая 23 квартала, 70 общин и специальную зону Хоангша.

ВИА/ИЖВ

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