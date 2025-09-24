НОВОСТИ
Партийная организация центральных партийных органов созывает первый съезд
Съезд проходит в переломный момент, когда страна вступает в новую эру развития - эру национального подъёма. Его цель - всесторонне оценить достижения периода 2020–2025 годов и определить направления, цели, задачи и решения на 2025–2030 годы.
В минувший срок партийная организация центральных партийных органов и её подведомственные партийные структуры последовательно реализовывали курс и политику партии. Они были конкретизированы в своевременных программах действий, специализированных резолюциях и директивах, соответствующих практическим условиям, что позволило достичь важных, комплексных результатов в деле партийного строительства и политического руководства.
Особо следует отметить, что начиная с четвёртого квартала 2024 года Политбюро и Секретариат под руководством Генерального секретаря То Лама оперативно направляли центральные органы партии в вопросах консультирования и координации реализации множества ключевых, стратегических и прорывных задач исторического значения.
В частности, реструктуризация организационного аппарата политической системы была признана обоснованной и правильной политикой, основанной на научных, политических, правовых и практических принципах и демонстрирующей твёрдую политическую волю. На сегодняшний день вся политическая система завершила эти реформы досрочно и с перевыполнением поставленных целей, заручившись поддержкой кадров, членов партии, широкой общественности и получив высокую оценку на международном уровне.
За время функционирования модель партийной организации центральных партийных органов партии доказала свою своевременность и стратегическую значимость как решение партии, направленное на упорядочение и укрепление организационной структуры политической системы, что обеспечило её эффективную и результативную работу в условиях новых революционных задач.
Были достигнуты заметные нововведения и чёткие результаты в сфере политического, идеологического и нравственного строительства партии, а также в работе по мобилизации масс. Организационная и кадровая работа, включая укрепление партийных структур и повышение качества кадров и членов партии, велась всесторонне и системно. Усилены контроль и надзор, что привело к положительным изменениям. Руководство и координация в выполнении политических задач были укреплены, многие сложные и значимые задачи были решительно и эффективно выполнены, что позволило успешно завершить значительный объём политической работы партийной организации и её органов.
Согласно политическому докладу, представленному на съезде, в предстоящем сроке главной целью является построение чистой, сильной, образцовой и всесторонне развитой партийной организации, достойной важной роли и позиции партийных структур, выполняющих стратегические консультативные функции для партии и государства. Также ставится задача сформировать корпус кадров, способных к стратегическим исследованиям и консультированию, обладающих твёрдой волей, дисциплиной, образцовым поведением и высокой ответственностью, готовых выполнять задачи в цифровой среде, параллельно усиливая административную реформу и цифровую трансформацию.