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Парламенты Вьетнама и Болгарии укрепляют сотрудничество
Вьетнам является членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в то время как Болгария является членом Европейского союза (ЕС). Учитывая это, укрепление двустороннего сотрудничества имеет большое значение, сказал спикер. Он выразил надежду, что традиционная дружба двух стран будет развиваться в соответствии с духом Совместного заявления Вьетнама и Болгарии, опубликованного в 2013 году.
Оба лидера выразили гордость достижениями, достигнутыми с момента установления дипломатических отношений в 1950 году. Сотрудничество развивается во всех областях, включая политику, дипломатию, экономику, торговлю, инвестиции, науку, технологии, образование, обучение, оборону, безопасность, культуру, спорт, туризм и связи между населенными пунктами. Несмотря на общие трудности, с которыми сталкивается мировая торговля, объем двусторонней торговли в 2023 году достигнет 200 миллионов долларов США.
Стороны договорились, что в ближайшее время в 2024 году проведут заседание Межправительственного комитета по экономическому, торговому и научному сотрудничеству, чтобы открыть новые сферы сотрудничества и облегчить выход товаров на рынки друг друга в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).
Председатель НС Выонг Динь Хюэ отметил, что Вьетнам прилагает усилия для выполнения рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) по устойчивому рыболовству. Он призвал Болгарию добиваться от ЕК рассмотрения вопроса об отмене "желтой карточки", предупреждающей о незаконном, несообщаемом и нерегулируемом промысле (ННН) для вьетнамского рыболовного сектора.
Он особенно высоко оценил ратификацию болгарским парламентом Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), подчеркнув, что это соглашение поможет болгарскому бизнесу получить доступ к вьетнамскому рынку с населением более 100 миллионов человек и выйти на рынок АСЕАН, где проживает более 650 миллионов человек.
Он попросил Болгарию ускорить ратификацию соглашения парламентами остальных стран-членов ЕС, чтобы EVIPA вступило в силу как можно скорее.
Вьетнам всегда помнит о ценной и искренней помощи Болгарии на протяжении всей истории, сказал лидер принимающей стороны, высоко оценив поддержку европейской страны в области подготовки кадров.
Болгария также должна создать более благоприятные условия для выдачи виз вьетнамским гражданам, рекомендовал Выонг Динь Хюэ, попросив обе стороны активизировать продвижение туризма в странах друг друга.
И обе стороны приветствовали партнерские отношения между населенными пунктами своих стран, включая Софию с Ханоем и Хошимином, Варну и Дананг, Русе и Кантхо, Сумен и Тханьхоа, Плевен и Шонла, Велико Тырново и Хюэ, и совсем недавно Виньфук и Перник.
Они согласились в том, что двум странам необходимо в ближайшее время подписать соглашение на правительственном уровне, чтобы создать оптимальные условия для осуществления бизнесом проектов трудового сотрудничества в области здравоохранения, строительства, швейной промышленности и сельского хозяйства в Болгарии. В настоящее время эта восточноевропейская страна испытывает нехватку рабочей силы. Также необходимо продолжить плодотворную реализацию Меморандума о взаимопонимании в области обороны от 2023 года, включая обмен опытом в миротворческих операциях ООН и помощь Вьетнаму в ликвидации последствий неразорвавшихся боеприпасов.
Председатель Выонг Динь Хюэ высоко оценил недавнее создание НС Болгарии парламентской группы дружбы с Вьетнамом, которая будет координировать свои действия с вьетнамско-болгарской группой для развития парламентских связей.
Оба лидера согласились, что парламенты двух стран продолжат оперативно, активно и эффективно выполнять Меморандум о сотрудничестве, подписанный в сентябре 2023 г., в соответствии с тем духом, что парламентское сотрудничество является важной основой отношений между странами. Кроме того, сотрудничество между двумя парламентскими группами дружбы поможет вьетнамскому и болгарскому парламентам совместно контролировать реализацию двусторонних планов и соглашений, начиная с 2024 года.
Стороны также будут поддерживать взаимные визиты на высоком уровне между руководителями НС, ведомств и парламентских групп дружбы; расширять обмен информацией и опытом в парламентской деятельности; координировать контроль и содействие эффективной реализации соглашений о сотрудничестве между правительствами двух стран; поддерживать консультации, координацию и взаимную поддержку на многосторонних парламентских форумах, а также в региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.
Спикер НС Росен Димитров Желязков отметил, что стратегические соглашения между Вьетнамом и ЕС, включая EVIPA и EVFTA, будут способствовать дальнейшему расширению партнерских отношений между двумя странами.
Вьетнам высоко ценит общую позицию ЕС по Восточному морю, сказал Выонг Динь Хюэ, призвав Болгарию поддержать позицию АСЕАН и Вьетнама по этому вопросу, которая соответствует международному праву и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), обеспечению безопасности, защиты и свободы судоходства и авиации, а также поддержанию мира, стабильности и сотрудничества в целях развития в регионах и во всем мире.
Лидеры приветствовали взаимную поддержку кандидатур друг друга на членство в Совете ООН по правам человека - Болгарии на срок 2024-2026 годов и Вьетнама на 2023-2025 годы.
Председатель Выонг Динь Хюэ попросил Болгарию выступить в поддержку кандидатуры Вьетнама на место в Совете по правам человека на 2026-2028 годы, в Экономическом и социальном совете ООН на 2030-2032 годы и в Совете Безопасности ООН на 2032-2033 годы.
Две страны должны развивать сотрудничество в рамках отношений Вьетнама с ЕС, таких как Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Вьетнамом, EVFTA и EVIPA, а также в рамках встречи Азия - Европа (ASEM).
Как страна-координатор АСЕАН в АСЕМ на 2023-2024 годы, Вьетнам будет работать с Болгарией и другими членами над возобновлением деятельности АСЕМ в предстоящее время, продолжил он.
Оба руководителя НС выразили уверенность, что традиционная дружба и многогранное сотрудничество между их странами будут неустанно укрепляться и активно развиваться в будущем, особенно в преддверии 75-летия двусторонних дипломатических отношений в 2025 году.
После переговоров они стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве между городом Лайчау вьетнамской провинции Лайчау и городом Казанлык в Болгарии.
После этого они присоединились к встрече с прессой, чтобы объявить о результатах переговоров.