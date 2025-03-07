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НОВОСТИ

Парк высоких технологий Хоалак будет преобразован в научно-технологический город

Народный комитет Ханоя 4 марта принял решение об утверждении плана развития парка высоких технологий Хоалак до 2030 года с перспективой до 2045 года.

Инициатива направлена на создание научной основы для партийного комитета Ханоя при формировании политики, стратегии и направлений развития парка, обеспечивая его устойчивый и эффективный рост в соответствии с социально-экономическими потребностями столицы и страны.

В рамках проекта будет проведена оценка потенциала и текущего состояния парка, предложены конкретные направления и решения по превращению его в центр высокотехнологичных исследований и приложений, в конечном итоге - в научно-технологический город.

Администрация города требует, чтобы проект был основан на тщательных научных исследованиях, обеспечивающих его осуществимость. Решения должны соответствовать более широким стратегиям социально-экономического развития Ханоя и страны.

В плане также будут определены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели развития, обеспечивающие гармоничное развитие инфраструктуры, социальных факторов, человеческих ресурсов и научных исследований. Приоритетными направлениями станут охрана окружающей среды и устойчивое развитие, а механизмы координации между уровнями, секторами и органами власти обеспечат согласованное руководство и реализацию проекта.

Народный комитет города также разработал планы по реализации проекта развития парка высоких технологий Хоалак к 2030 году с перспективой до 2045 года. Цель - определить задачи, миссии и дорожную карту реализации, распределить обязанности между департаментами, агентствами и соответствующими органами для обеспечения качества и прогресса.

ИЖВ/ВИА

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