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Парижское соглашение закрыло печальную главу в отношениях Вьетнама и США
Посол Нгуен Куок Зунг и посол Джон Д. Негропонте - бывший помощник советника Генри Киссинджера на парижских переговорах, профессора Каролин Айзенберг и Нгуен Тхи Лиен Ханг сопредседательствовали на семинаре.
Вице-президент USIP Уильям Тейлор поделился с корреспондентом ВИА в Вашингтоне значением дискуссии, заявив, что 50-летие Парижского мирного соглашения — это прекрасная возможность для всех сторон задуматься об истории, оценить успехи и ограничения усилий по предотвращению конфликтов в прошлом, извлекая таким образом уроки, которые можно применить в будущем.
Выступая на семинаре, посол Нгуен Куок Зунг подчеркнул, что Парижское мирное соглашение 1973 года стало результатом «крови» миллионов вьетнамцев, яростных стремлений народа Вьетнама к миру, национальной независимости и воссоединению страны, также искусства ведения переговоров, способности «уловить моменты» многих выдающихся дипломатов сторон. Соглашение также является важной и знаковой вехой для Вьетнама и для Юго-Восточной Азии в целом.
Для вьетнамско-американских отношений Соглашение закрыло печальную главу в истории отношений двух стран и положило начало долгому процессу примирения, взаимопонимания, нормализации отношений между двумя странами в 1995 году и установлению Всеобъемлющего партнерства в 2013 году.
Говоря о 50-летии Парижского мирного соглашения, посол Нгуен Куок Зунг отметил, что это возможность задуматься о ценности мира и ценных уроках, которые Соглашение принесло миру, безопасности и международным отношениям.
Посол добавил, что для сохранения мира и предотвращения конфликтов странам, особенно крупным, необходимо понимать историю, стремления и законные интересы малых стран, и в то же время он отметил ключевую роль дипломатии в предотвращении и прекращении войн.
Также на семинаре посол Нгуен Куок Зунг вместе с послом Джоном Д. Негропонте, профессорами Кэролин Айзенберг и Нгуен Тхи Лиен Ханг поделились и обменялись с гостями своими взглядами на событие, а также индивидуальными историями во время переговоров и реализации Соглашения.
Комментируя исторические обстоятельства и причины, приведшие к подписанию Парижского соглашения 1973 года, делегаты извлекли полезные уроки для современной международной безопасности.
Семинар отметил энтузиазм и искреннее участие в усилиях по примирению и гармонии, преодолению последствий войны, укреплению доверия и углублению взаимопонимания в будущем.