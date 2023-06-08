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Пара Игры АСЕАН 12: Вьетнам завоевал 58 золотых медалей

По состоянию на 21:30 7 июня вьетнамская делегация завоевала 58 золотых, 49 серебряных и 74 бронзовых медалей, заняв третье место в медальном зачете после Индонезии и Таиланда на 12-х Паралимпийских играх АСЕАН в Камбодже. По состоянию на 21:30 7 июня вьетнамская делегация завоевала 58 золотых, 49 серебряных и 74 бронзовых медалей, заняв третье место в медальном зачете после Индонезии и Таиланда на 12-х Паралимпийских играх АСЕАН в Камбодже.

Примечательно, что только 7 июня пловцы Чинь Тхи Бить Ньы привезли домой три золотые медали, а Ви Тхи Ханг - две.

С начала Игр вьетнамские пловцы завоевали 25 золотых медалей и установили шесть новых рекордов.

Также в этот день вьетнамские легкоатлеты завоевали 10 золотых медалей. Кроме того, шахматная команда привезла домой еще два золота в личном и командном зачетах.

Спортивная делегация Вьетнама на соревнованиях состоит из 164 членов, включая 122 спортсменов, которые выступают в восьми из 13 видов спорта на турнире, а именно: легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика, бадминтон, настольный теннис, шахматы, дзюдо и бочча.

Вьетнам стремится завоевать 50-55 золотых медалей и войти в четверку лучших на этом мероприятии.

ВИА/ИЖВ

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