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Пара Игры АСЕАН 12: Вьетнам завоевал 58 золотых медалей
Примечательно, что только 7 июня пловцы Чинь Тхи Бить Ньы привезли домой три золотые медали, а Ви Тхи Ханг - две.
С начала Игр вьетнамские пловцы завоевали 25 золотых медалей и установили шесть новых рекордов.
Также в этот день вьетнамские легкоатлеты завоевали 10 золотых медалей. Кроме того, шахматная команда привезла домой еще два золота в личном и командном зачетах.
Спортивная делегация Вьетнама на соревнованиях состоит из 164 членов, включая 122 спортсменов, которые выступают в восьми из 13 видов спорта на турнире, а именно: легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика, бадминтон, настольный теннис, шахматы, дзюдо и бочча.
Вьетнам стремится завоевать 50-55 золотых медалей и войти в четверку лучших на этом мероприятии.