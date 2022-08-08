Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Паралимпийские игры АСЕАН-2022: Вьетнам занимает 3-е место в общем медальном зачете

Вьетнамские спортсмены завоевали 183 медали, в том числе 65 золотых, 62 серебряные и 56 бронзовых.
  Фото: VNA  

Церемония закрытия 11-х паралимпийских игр АСЕАН официально состоялась на стадионе Манахан в Индонезии на тему «Вместе мы победим». Выступая на мероприятии, президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что Индонезия очень гордится тем, что является страной-хозяйкой 11-х паралимпийских игр АСЕАН. Он также выразил благодарность 1248 спортсменам из стран АСЕАН за их участие. Глава индонезийского государства также сказал, что солидарность между спортсменами на играх станет «большой силой для региона и людей с ограниченными возможностями».

В состав вьетнамской делегации на играх вошли 153 человек, 120 из которых – спортсмены. Они соревновались в 8 из 14 видах спорта и завоевали 183 медали, в том числе 65 золотых, 62 серебряные и 56 бронзовых.  В общем медальном зачете Вьетнам занимает 3-е место. 


VOV/VNA

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top