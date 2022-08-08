Паралимпийские игры АСЕАН-2022: Вьетнам занимает 3-е место в общем медальном зачете

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Церемония закрытия 11-х паралимпийских игр АСЕАН официально состоялась на стадионе Манахан в Индонезии на тему «Вместе мы победим». Выступая на мероприятии, президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что Индонезия очень гордится тем, что является страной-хозяйкой 11-х паралимпийских игр АСЕАН. Он также выразил благодарность 1248 спортсменам из стран АСЕАН за их участие. Глава индонезийского государства также сказал, что солидарность между спортсменами на играх станет «большой силой для региона и людей с ограниченными возможностями».

В состав вьетнамской делегации на играх вошли 153 человек, 120 из которых – спортсмены. Они соревновались в 8 из 14 видах спорта и завоевали 183 медали, в том числе 65 золотых, 62 серебряные и 56 бронзовых. В общем медальном зачете Вьетнам занимает 3-е место.



