Парады аозай в честь 80-летия Национального дня Вьетнама в Нидерландах и Великобритании

Участники шествия ао дай в Нидерландах 31 августа, посвященного 80-летию Национального праздника Вьетнама. Фото: ВИA

Ассоциация вьетнамцев и Союз вьетнамских женщин в Нидерландах организовали мероприятие в ответ на призыв Федерации вьетнамских женщин в Европе.

Около 100 участников в национальных костюмах аозай с государственным флагом прошли парадом по улицам Нидерландов, делая остановки у знаковых достопримечательностей. Яркое сочетание красного и жёлтого цветов флага создало атмосферу патриотизма, объединив вьетнамцев, живущих за границей, с духом Национального праздника.

Несмотря на расстояние от родины, вьетнамская диаспора, в том числе женщины, проживающие в Нидерландах, продемонстрировала неизменную патриотическую позицию, единство и благодарность предыдущим поколениям. Мероприятие подчеркнуло ценности независимости, свободы и мира.

Вице-председатель Федерации вьетнамских женщин в Европе и председатель Союза вьетнамских женщин в Нидерландах Ву Нгок Май отметила, что программа стала одновременно культурной демонстрацией и выражением любви к родине. По её словам, парад символизировал гордость и единство, органично соединив вьетнамские традиции с голландскими пейзажами.

Мероприятие вышло за рамки культурной акции, став проявлением солидарности и жизнеспособности вьетнамской культуры за рубежом.

В тот же день сотни вьетнамцев в Великобритании также устроили парад в традиционных костюмах в центре Лондона, отметив 80-ю годовщину Национального праздника. Участники возложили цветы к мемориальной доске Хо Ши Мина в Новозеландском доме, где он работал в период своей революционной деятельности, а затем прошли мимо парламента Великобритании, Биг-Бена, Вестминстерского моста и Лондонского глаза.

Программа включала музыкальные выступления вьетнамских детей, отражавшие стремление сохранить традиции среди подрастающего поколения.

Организаторами мероприятия выступили посольство Вьетнама в Великобритании, Ассоциация вьетнамских женщин и детей и Ассоциация вьетнамских студентов.

Заместитель посла Вьетнама в Великобритании Нгуен Туан Вьет подчеркнул, что событие способствовало укреплению солидарности вьетнамской диаспоры и продвижению имиджа Вьетнама в Европе. Представитель оргкомитета Ха Хоанг добавил, что оно также ознаменовало 15-ю годовщину стратегического партнёрства между Вьетнамом и Великобританией.

Праздничный парад стал выражением единства и патриотизма, способствовал развитию культурных обменов и укреплению дружбы между вьетнамским народом и международными друзьями.



