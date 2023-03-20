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Пагода на одном столбе - символ вьетнамско-тайской дружбы в Кхонкэн
Выступая на церемонии, г-жа Данг Тхи Гай, председатель Ассоциация тайцев вьетнамского происхождения в провинции Кхонкэн, сказала, что 15 лет назад при поддержке и помощи властей провинции Кхонкэн, Генерального консульства Вьетнама в провинции Кхонкэн и по желанию зарубежных вьетнамцев Пагода на одном столбе была построена в Парке тайско-вьетнамской дружбы в провинции Кхонкэн на озере Каен Накхон. Пагода обладает уникальными культурными и историческими особенностями вьетнамского буддизма и является символом дружбы между Вьетнамом и Таиландом. Она подтвердила, что община тайцев вьетнамского происхождения в провинции Кхонкэн очень счастлива и гордится тем, что эта религиозное сооружение стало привлекательным туристическим направлением, привлекающим все больше и больше туристов из ближнего и дальнего зарубежья.
По этому поводу генеральный консул Чу Дык Зунг также рассказал гостям о Пагоде на одном столбе в столице Ханоя, прототипе пагоды в Кхонкэне. Это пагода с уникальной архитектурой и национально-культурным звучанием, существующая более тысячи лет и которая была признана организацией Asian Records как «Храм с самой уникальной архитектурой» в Азии. Г-н Зунг сказал, что пагода на одном столбе в провинции Кхонкэн, построенная в соответствии с размерами первоначального пагоды во Вьетнаме и завершенная 14 марта 2008 года, олицетворяет дружбу и чувств двух народов Вьетнама и Таиланда в культурном обмене.
Со своей стороны, заместитель губернатора Кхонкэн Чанчай подтвердил, что Пагода на одном столбе в Кхонкэн является не только духовным местом для местных жителей, но и привлекательным туристическим направлением для посетителей, желающих созерцать уникальные культурные особенности вьетнамской пагоды в Таиланде. Пагода на одном столбе и Парк дружбы являются символом дружбы и добрых отношений между провинцией Кхонкэн и Социалистической Республикой Вьетнам.