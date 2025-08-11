Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Пагода Байдинь названа выдающимся туристическим направлением с зеленой отметкой на сайте TripAdvisor

Пагода Байдинь в северной провинции Ниньбинь была удостоена награды Travellers’ Choice Award от TripAdvisor как выдающееся туристическое направление, отмеченное специальной зеленой галочкой, сообщило 10 августа Администрации по туризму провинции Ниньбинь.
  Пагода Байдинь расположена на территории ландшафтного комплекса Чанган, объекта Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Фото: ВИA  
Байдинь, расположенный на территории живописного ландшафтного комплекса Чанган, внесенного в список объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО, является единственным в списке, которому присвоен статус "зеленого", что свидетельствует о значительном авторитете этого места среди иностранных посетителей.

Он выделился среди более 8 миллионов номинантов благодаря множеству восторженных отзывов путешественников, свидетельствующих о его культурной, духовной и сервисной привлекательности.

В настоящее время пагоде принадлежит множество рекордов, в том числе самая большая в Азии позолоченная статуя Будды, самый длинный коридор со статуями архатов и самая высокая башня буддийских реликвий, а также самая большая в Юго-Восточной Азии бронзовая статуя Будды Майтрейи.

Ежегодно принимая миллионы посетителей, особенно во время весенних фестивалей, он является магнитом как для паломников, так и для туристов.

В 2023 году Ниньбинь получил награду Traveller Review Award, став единственным представителем Вьетнама в десятке самых гостеприимных направлений мира. В том же году американский журнал Forbes включил провинцию в список 23 мест, которые обязательно нужно посетить. Совсем недавно, в 2024 году, она заняла четвертое место в топ-10 наименее посещаемых чудес света».

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Лидеры Вьетнама и Республики Корея проинформировали СМИ о результатах переговоров в Сеуле

Лидеры Вьетнама и Республики Корея проинформировали СМИ о результатах переговоров в Сеуле

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и президент Республики Корея (РК) Ли Чжэ Мён 11 августа провели совместную пресс-конференцию в Сеуле, чтобы поделиться результатами своих переговоров, состоявшихся в рамках государственного визита первого в РК.
ПОДРОБНЕЕ

Top