НОВОСТИ
Пагода Байдинь названа выдающимся туристическим направлением с зеленой отметкой на сайте TripAdvisor
Он выделился среди более 8 миллионов номинантов благодаря множеству восторженных отзывов путешественников, свидетельствующих о его культурной, духовной и сервисной привлекательности.
В настоящее время пагоде принадлежит множество рекордов, в том числе самая большая в Азии позолоченная статуя Будды, самый длинный коридор со статуями архатов и самая высокая башня буддийских реликвий, а также самая большая в Юго-Восточной Азии бронзовая статуя Будды Майтрейи.
Ежегодно принимая миллионы посетителей, особенно во время весенних фестивалей, он является магнитом как для паломников, так и для туристов.
В 2023 году Ниньбинь получил награду Traveller Review Award, став единственным представителем Вьетнама в десятке самых гостеприимных направлений мира. В том же году американский журнал Forbes включил провинцию в список 23 мест, которые обязательно нужно посетить. Совсем недавно, в 2024 году, она заняла четвертое место в топ-10 наименее посещаемых чудес света».