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ОЭСР продолжит сопровождать Вьетнам в развитии «зеленой» экономики

Как сообщает корреспондент Вьетнамского информационного агентства в Париже, утром 6 июня, в рамках участия в конференции Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже министр иностранных дел Буй Тхань Шон встретился с Секретарем ОЭСР Матиасом Корманном.
Генсек ОЭСР Матиас Корманн приветствует министра иностранных дел Буй Тхань Шона 6 июня в штаб-квартире ОЭСР в Париже, Франция. Фото: ВИА
Министр Буй Тхань Шон остался удовлетворен новой встречей с Генеральным секретарем Матиасом Корманном и высоко оценил хорошее сотрудничество между Вьетнамом и ОЭСР, которое отражается во многих важных результатах сотрудничества, таких как политический консультативный отчет ОЭСР для Вьетнама, программы технической помощи и наращивание потенциала во многих областях. Обе стороны приветствовали завершение разработки плана действий по реализации Меморандума о взаимопонимании между Вьетнамом и ОЭСР на период с 2022 по 2026 год.

Министр Буй Тхань Шон предложил ОЭСР продолжать поддерживать политические рекомендации, чтобы помочь Вьетнаму реструктурировать свою экономику, обновить свою модель роста, основанную на развитии науки и технологий, а также развивать инновационную и цифровую экономику; координировать, поддерживать и консультировать Вьетнам по возникающим вопросам, таким как глобальный минимальный налог, сокращение выбросов углерода и защита окружающей среды... Кроме того он предложил оказывать помощь и содействие в поисках ресурсов для реализации проектов сотрудничества обеих стран и поддерживать Вьетнам в выполнении роли сопредседателя Программы Юго-Восточной Азии (SEARP) на период с 2022 по 2025 годы, в первую очередь для того, чтобы организовать 2-й Форум министров стран Юго-Восточной Азии и ОЭСР в октябре 2023 года.

Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн поблагодарил министра Буй Тхань Шона за участие в заседании Совета министров иностранных дел ОЭСР в 2023 году и демонстрацию активной роли и вклада Вьетнама в качестве сопредседателя Программы для Юго-Восточной Азии. Генеральный секретарь ОЭСР выразил свое впечатление о достижениях Вьетнама в области социально-экономического развития, подтвердив, что ОЭСР будет продолжать сопровождать Вьетнам в процессе экономического развития в направлении «зеленого» и устойчивого развития.

Генеральный секретарь ОЭСР также подчеркнул, что ОЭСР придает большое значение роли региона Юго-Восточной Азии и поблагодарил Вьетнам как своего сопредседателя за содействие тому, чтобы Программа Юго-Восточной Азии становилась все более эффективной, содержательной и в то же время возможность Агентства координировать свои действия с Вьетнамом, чтобы обеспечить хорошую подготовку ко второй министерской встрече ОЭСР-ЮВА, которая пройдет в Ханое в октябре по инициативе Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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