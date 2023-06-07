НОВОСТИ
ОЭСР продолжит сопровождать Вьетнам в развитии «зеленой» экономики
Министр Буй Тхань Шон предложил ОЭСР продолжать поддерживать политические рекомендации, чтобы помочь Вьетнаму реструктурировать свою экономику, обновить свою модель роста, основанную на развитии науки и технологий, а также развивать инновационную и цифровую экономику; координировать, поддерживать и консультировать Вьетнам по возникающим вопросам, таким как глобальный минимальный налог, сокращение выбросов углерода и защита окружающей среды... Кроме того он предложил оказывать помощь и содействие в поисках ресурсов для реализации проектов сотрудничества обеих стран и поддерживать Вьетнам в выполнении роли сопредседателя Программы Юго-Восточной Азии (SEARP) на период с 2022 по 2025 годы, в первую очередь для того, чтобы организовать 2-й Форум министров стран Юго-Восточной Азии и ОЭСР в октябре 2023 года.
Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн поблагодарил министра Буй Тхань Шона за участие в заседании Совета министров иностранных дел ОЭСР в 2023 году и демонстрацию активной роли и вклада Вьетнама в качестве сопредседателя Программы для Юго-Восточной Азии. Генеральный секретарь ОЭСР выразил свое впечатление о достижениях Вьетнама в области социально-экономического развития, подтвердив, что ОЭСР будет продолжать сопровождать Вьетнам в процессе экономического развития в направлении «зеленого» и устойчивого развития.
Генеральный секретарь ОЭСР также подчеркнул, что ОЭСР придает большое значение роли региона Юго-Восточной Азии и поблагодарил Вьетнам как своего сопредседателя за содействие тому, чтобы Программа Юго-Восточной Азии становилась все более эффективной, содержательной и в то же время возможность Агентства координировать свои действия с Вьетнамом, чтобы обеспечить хорошую подготовку ко второй министерской встрече ОЭСР-ЮВА, которая пройдет в Ханое в октябре по инициативе Вьетнама.