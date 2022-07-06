Очередная пресс-конференция правительства по итогам июня: позитивные сдвиги в сфере экономического восстановления

Днем 4 июля на очередной пресс-конференции правительства по итогам июня представители министерств и ведомств сообщили о позитивных результатах социально-экономического восстановления и развития.

Предварительный рост ВВП страны за 2-й квартал 2022 г. на 7,72% выше по сравнению с тем же периодом 2021 г. и установил рекорд за последние 11 лет.

По мнению министра планирования и инвестиций Чан Куок Фыонга, данный показатель является очень позитивным и говорит о динамичном восстановлении экономики.

Причины этих успехов заключаются в том, что социально-экономические цели в 2022 г. были поставлены партией и государством еще в конце 2021 г., и согласно им в 2022 г. страна должна создать предпосылки для прорывного развития экономики в 2023 г. Полученные результаты также свидетельствуют о правильности принятых НС и правительством документов и курса гибкой борьбы с пандемией.

По мнению министра планирования и инвестиций, экономика все еще сталкивается с некоторыми трудностями, такими как рост цен на нефть, который влияет на ценообразование и планы расширения предприятий, или временная нехватка трудовых ресурсов в экономических центрах страны. Министерство планирования и инвестиций попросило минтруда содействовать в этом вопросе.

Замминистра Чан Куок Фыонг считает, что показатель годового роста в 6,6% может быть достигнут или даже превышен.

Также на пресс-конференции официальный представитель правительства Чан Ван Шон проинформировал участников о результатах онлайн-заседания между правительством и регионами, заседания правительства по итогам июня, которые прошли в тот же день.